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Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:55 02.09.2024 (обновлено: 05:56 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ganchev-1969883708.html
Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ
Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ
До Курской АЭС в данный момент добивает практические любое вооружение ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:55
2024-09-02T05:56
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
вооруженные силы украины
курская аэс
харьковская область
курская область
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. До Курской АЭС в данный момент добивает практические любое вооружение ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Если так и будет сохраняться такая напряженная обстановка, как сейчас, на территории Курской области, то до атомной электростанции достаёт практически любое вооружение уже на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди такого вооружения - и дальнобойные системы РСЗО.
https://ria.ru/20240902/sanitarnaya_zona-1969876376.html
харьковская область
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виталий ганчев, вооруженные силы украины, курская аэс, харьковская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Харьковская область, Курская область
Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ

Ганчев: Курская АЭС сейчас уязвима для многих типов вооружения ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. До Курской АЭС в данный момент добивает практические любое вооружение ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Если так и будет сохраняться такая напряженная обстановка, как сейчас, на территории Курской области, то до атомной электростанции достаёт практически любое вооружение уже на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди такого вооружения - и дальнобойные системы РСЗО.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС
03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныКурская АЭСХарьковская областьКурская область
 
 
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