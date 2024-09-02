https://ria.ru/20240902/ganchev-1969883708.html

Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ

Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024

Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ

До Курской АЭС в данный момент добивает практические любое вооружение ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:55

2024-09-02T05:55

2024-09-02T05:56

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

вооруженные силы украины

курская аэс

харьковская область

курская область

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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. До Курской АЭС в данный момент добивает практические любое вооружение ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Если так и будет сохраняться такая напряженная обстановка, как сейчас, на территории Курской области, то до атомной электростанции достаёт практически любое вооружение уже на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди такого вооружения - и дальнобойные системы РСЗО.

https://ria.ru/20240902/sanitarnaya_zona-1969876376.html

харьковская область

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виталий ганчев, вооруженные силы украины, курская аэс, харьковская область, курская область