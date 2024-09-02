https://ria.ru/20240902/ganchev-1969883708.html
Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ
Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ
До Курской АЭС в данный момент добивает практические любое вооружение ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:55
2024-09-02T05:55
2024-09-02T05:56
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виталий ганчев
вооруженные силы украины
курская аэс
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. До Курской АЭС в данный момент добивает практические любое вооружение ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Если так и будет сохраняться такая напряженная обстановка, как сейчас, на территории Курской области, то до атомной электростанции достаёт практически любое вооружение уже на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди такого вооружения - и дальнобойные системы РСЗО.
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Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Харьковская область, Курская область
Ганчев назвал Курскую АЭС уязвимой для многих типов вооружения ВСУ
Ганчев: Курская АЭС сейчас уязвима для многих типов вооружения ВСУ