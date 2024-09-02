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Экс-глава Гагаузской автономии заявила, что за ней следят - РИА Новости, 02.09.2024
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09:52 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/gagauziya-1969902676.html
Экс-глава Гагаузской автономии заявила, что за ней следят
Экс-глава Гагаузской автономии заявила, что за ней следят - РИА Новости, 02.09.2024
Экс-глава Гагаузской автономии заявила, что за ней следят
Экс-глава Гагаузской автономии и лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах заявила в эфире телеканала TVC 21, что за ней регулярно следят представители... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:52
2024-09-02T09:52
в мире
молдавия
ирина влах
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Экс-глава Гагаузской автономии и лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах заявила в эфире телеканала TVC 21, что за ней регулярно следят представители силовых структур Молдавии. "Я нахожусь под постоянным вниманием министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности. На встречах в районах и селах меня сопровождает и полиция, и Служба информации и безопасности", - заявила Влах. По ее словам, слежка за ней велась и в период, когда она руководила Гагаузией, - наблюдательный пост был расположен у дома, в котором жила Влах. "Меня фотографируют на различных мероприятиях, затем появляются фотографии и материалы в правительственных СМИ. Это свидетельствует о совместной "работе" государственных силовых и специальных служб с провластными СМИ по дискредитации оппозиционных политиков", — подчеркнула Влах. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969892385.html
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60
в мире, молдавия, ирина влах, майя санду
В мире, Молдавия, Ирина Влах, Майя Санду
Экс-глава Гагаузской автономии заявила, что за ней следят

Экс-глава Гагаузии Влах заявила, что за ней регулярно следят МВД и СБ

© Фото : официальный сайт Ирины ВлахИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : официальный сайт Ирины Влах
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Экс-глава Гагаузской автономии и лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах заявила в эфире телеканала TVC 21, что за ней регулярно следят представители силовых структур Молдавии.
"Я нахожусь под постоянным вниманием министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности. На встречах в районах и селах меня сопровождает и полиция, и Служба информации и безопасности", - заявила Влах.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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По ее словам, слежка за ней велась и в период, когда она руководила Гагаузией, - наблюдательный пост был расположен у дома, в котором жила Влах.
«
"Меня фотографируют на различных мероприятиях, затем появляются фотографии и материалы в правительственных СМИ. Это свидетельствует о совместной "работе" государственных силовых и специальных служб с провластными СМИ по дискредитации оппозиционных политиков", — подчеркнула Влах.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
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