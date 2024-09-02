https://ria.ru/20240902/gagauziya-1969902676.html

Экс-глава Гагаузской автономии заявила, что за ней следят

Экс-глава Гагаузской автономии заявила, что за ней следят - РИА Новости, 02.09.2024

Экс-глава Гагаузской автономии заявила, что за ней следят

Экс-глава Гагаузской автономии и лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах заявила в эфире телеканала TVC 21, что за ней регулярно следят представители... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:52

2024-09-02T09:52

2024-09-02T09:52

в мире

молдавия

ирина влах

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105426/39/1054263936_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_5e7e59f719a97e68a1643e62991464b7.jpg

КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Экс-глава Гагаузской автономии и лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах заявила в эфире телеканала TVC 21, что за ней регулярно следят представители силовых структур Молдавии. "Я нахожусь под постоянным вниманием министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности. На встречах в районах и селах меня сопровождает и полиция, и Служба информации и безопасности", - заявила Влах. По ее словам, слежка за ней велась и в период, когда она руководила Гагаузией, - наблюдательный пост был расположен у дома, в котором жила Влах. "Меня фотографируют на различных мероприятиях, затем появляются фотографии и материалы в правительственных СМИ. Это свидетельствует о совместной "работе" государственных силовых и специальных служб с провластными СМИ по дискредитации оппозиционных политиков", — подчеркнула Влах. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969892385.html

https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, ирина влах, майя санду