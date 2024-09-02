https://ria.ru/20240902/frantsiya-1969888428.html
Франция в 2024 году увеличила закупки СПГ из России в два раза
Франция в 2024 году увеличила закупки СПГ из России в два раза - РИА Новости, 02.09.2024
Франция в 2024 году увеличила закупки СПГ из России в два раза
Франция в I квартале этого года в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) - с 2 до 4,4 миллиардов кубометров, значительная его... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:22
2024-09-02T07:22
2024-09-02T07:23
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Франция в I квартале этого года в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) - с 2 до 4,4 миллиардов кубометров, значительная его часть идет на реэкспорт, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Франция увеличивает импорт российского СПГ – по данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA, США), в первом квартале этого года французские экономоператоры нарастили закупки с 2 до 4,4 миллиардов кубических метров, причём эксперты отмечают, что значительная часть СПГ предназначена для реэкспорта", - сказал он в интервью агентству.Ранее Совет ЕС утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, в частности, ограничивающий предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Артик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".
https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html
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франция, россия, экономика, евросоюз, дмитрий биричевский, сша
Франция, Россия, Экономика, Евросоюз, Дмитрий Биричевский, США
Франция в 2024 году увеличила закупки СПГ из России в два раза
МИД: Франция в I квартале 2024 года увеличила закупки СПГ из России в два раза