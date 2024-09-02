https://ria.ru/20240902/finljandija-1970009232.html

Забор на границе Финляндии с Россией повысят на полметра

Забор на границе Финляндии с Россией повысят на полметра - РИА Новости, 02.09.2024

Забор на границе Финляндии с Россией повысят на полметра

Забор, строящийся на границе между Финляндией и Россией, будет 3,5 метра, на полметра выше изначально запланированной высоты, сообщает в понедельник пограничная РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:29

2024-09-02T15:29

2024-09-02T15:29

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Забор, строящийся на границе между Финляндией и Россией, будет 3,5 метра, на полметра выше изначально запланированной высоты, сообщает в понедельник пограничная охрана Финляндии. "Опыт показал, что в конструкцию ограждения были внесены незначительные изменения. Забор будет на полметра выше (3,5 метра) и плотнее, чтобы повысить эффективность заграждения", - сказано в сообщении на сайте пограничной охраны. На данный момент строительство ограждения ведется на участке Нуйямаа-Вайниккала, протяженность которого составляет 17 километров, отмечается в сообщении. Основная часть проекта - забор протяженностью 200 километров - завершится к лету 2026 года. В основном ограждение будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.

https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960039765.html

https://ria.ru/20240807/finlyandiya-1964748248.html

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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова