https://ria.ru/20240902/festival-1970060941.html

На фестивале "Портал 2030–2050" расскажут о мире будущего в сфере инноваций

На фестивале "Портал 2030–2050" расскажут о мире будущего в сфере инноваций - РИА Новости, 02.09.2024

На фестивале "Портал 2030–2050" расскажут о мире будущего в сфере инноваций

Посетителям фестиваля "Портал 2030–2050" расскажут о разработках и решениях, формирующих будущее и меняющих мир, сообщается на сайте столичной мэрии. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:03

2024-09-02T18:03

2024-09-02T18:03

культура

москва

сколково

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970061762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43204489383537b07e2983229964e456.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посетителям фестиваля "Портал 2030–2050" расскажут о разработках и решениях, формирующих будущее и меняющих мир, сообщается на сайте столичной мэрии. С 5 по 7 сентября в инновационном центре "Сколково" в рамках фестиваля "Портал 2030–2050" проведут деловую программу "Портал. Форум". На ней более 70 спикеров из разных областей технологий и инноваций оценят перспективы развития столицы и обсудят то, как будет выглядеть мир через несколько десятилетий. "В первую очередь наш форум посвящен образованию и популяризации науки и инноваций, он о том, как смелые новаторские идеи рождают новую реальность. Всех участников программы “Портал. Форум” ждут дебаты, лекции и дискуссии приглашенных экспертов. На них все желающие смогут познакомиться с новейшими технологическими трендами, а также узнать о том, каким видят будущее ученые и визионеры", — приводятся на сайте слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы. Отмечается, что обсуждения пройдут по двум направлениям. Это "Сколково. Стартап" — практический трек, посвященный технологическим трендам, становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику, и "Портал. Future" — конференция футурологов, визионеров и ученых, на которой разберут разработки и решения, формирующие будущее и меняющие мир. Пятого сентября гостям расскажут о работе человеческого мозга, развитии генетики и новых ИИ-технологиях в медицинской отрасли, а также дадут рекомендации по использованию нейротехнологий. Седьмого сентября пройдут дебаты "Вечный ты. Ставим старение на паузу". На них обсудят возможности контроля старения в ближайшие 20 лет. Кроме того, гостям расскажут о городах будущего, сохранении климата и питании людей через несколько десятилетий. Художники, режиссеры и музыканты проведут в режиме реального времени различные эксперименты, благодаря которым можно представить, как будет выглядеть мир через тысячу лет. "Портал 2030–2050" — фестиваль, затрагивающий темы передовых технологий и инноваций, определяющих будущее Москвы. Он проходит с 5 августа по 8 сентября в инновационном центре "Сколково" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и объединяет в себе арт-выставку, фестиваль электронной музыки, соревнование цифровых художников и деловую программу.

https://ria.ru/20240902/teatr-1969577374.html

https://ria.ru/20240830/filmy-1969366215.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сколково, технологии