https://ria.ru/20240902/festival-1970060941.html
На фестивале "Портал 2030–2050" расскажут о мире будущего в сфере инноваций
На фестивале "Портал 2030–2050" расскажут о мире будущего в сфере инноваций - РИА Новости, 02.09.2024
На фестивале "Портал 2030–2050" расскажут о мире будущего в сфере инноваций
Посетителям фестиваля "Портал 2030–2050" расскажут о разработках и решениях, формирующих будущее и меняющих мир, сообщается на сайте столичной мэрии. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:03
2024-09-02T18:03
2024-09-02T18:03
культура
москва
сколково
технологии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посетителям фестиваля "Портал 2030–2050" расскажут о разработках и решениях, формирующих будущее и меняющих мир, сообщается на сайте столичной мэрии. С 5 по 7 сентября в инновационном центре "Сколково" в рамках фестиваля "Портал 2030–2050" проведут деловую программу "Портал. Форум". На ней более 70 спикеров из разных областей технологий и инноваций оценят перспективы развития столицы и обсудят то, как будет выглядеть мир через несколько десятилетий. "В первую очередь наш форум посвящен образованию и популяризации науки и инноваций, он о том, как смелые новаторские идеи рождают новую реальность. Всех участников программы “Портал. Форум” ждут дебаты, лекции и дискуссии приглашенных экспертов. На них все желающие смогут познакомиться с новейшими технологическими трендами, а также узнать о том, каким видят будущее ученые и визионеры", — приводятся на сайте слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы. Отмечается, что обсуждения пройдут по двум направлениям. Это "Сколково. Стартап" — практический трек, посвященный технологическим трендам, становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику, и "Портал. Future" — конференция футурологов, визионеров и ученых, на которой разберут разработки и решения, формирующие будущее и меняющие мир. Пятого сентября гостям расскажут о работе человеческого мозга, развитии генетики и новых ИИ-технологиях в медицинской отрасли, а также дадут рекомендации по использованию нейротехнологий. Седьмого сентября пройдут дебаты "Вечный ты. Ставим старение на паузу". На них обсудят возможности контроля старения в ближайшие 20 лет. Кроме того, гостям расскажут о городах будущего, сохранении климата и питании людей через несколько десятилетий. Художники, режиссеры и музыканты проведут в режиме реального времени различные эксперименты, благодаря которым можно представить, как будет выглядеть мир через тысячу лет. "Портал 2030–2050" — фестиваль, затрагивающий темы передовых технологий и инноваций, определяющих будущее Москвы. Он проходит с 5 августа по 8 сентября в инновационном центре "Сколково" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и объединяет в себе арт-выставку, фестиваль электронной музыки, соревнование цифровых художников и деловую программу.
https://ria.ru/20240902/teatr-1969577374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сколково, технологии
Культура, Москва, Сколково, Технологии
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посетителям фестиваля "Портал 2030–2050" расскажут о разработках и решениях, формирующих будущее и меняющих мир, сообщается на сайте столичной мэрии.
С 5 по 7 сентября в инновационном центре "Сколково
" в рамках фестиваля "Портал 2030–2050" проведут деловую программу "Портал. Форум". На ней более 70 спикеров из разных областей технологий и инноваций оценят перспективы развития столицы и обсудят то, как будет выглядеть мир через несколько десятилетий.
"В первую очередь наш форум посвящен образованию и популяризации науки и инноваций, он о том, как смелые новаторские идеи рождают новую реальность. Всех участников программы “Портал. Форум” ждут дебаты, лекции и дискуссии приглашенных экспертов. На них все желающие смогут познакомиться с новейшими технологическими трендами, а также узнать о том, каким видят будущее ученые и визионеры", — приводятся на сайте слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы.
Отмечается, что обсуждения пройдут по двум направлениям. Это "Сколково. Стартап" — практический трек, посвященный технологическим трендам, становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику, и "Портал. Future" — конференция футурологов, визионеров и ученых, на которой разберут разработки и решения, формирующие будущее и меняющие мир.
Пятого сентября гостям расскажут о работе человеческого мозга, развитии генетики и новых ИИ-технологиях в медицинской отрасли, а также дадут рекомендации по использованию нейротехнологий.
Седьмого сентября пройдут дебаты "Вечный ты. Ставим старение на паузу". На них обсудят возможности контроля старения в ближайшие 20 лет.
Кроме того, гостям расскажут о городах будущего, сохранении климата и питании людей через несколько десятилетий. Художники, режиссеры и музыканты проведут в режиме реального времени различные эксперименты, благодаря которым можно представить, как будет выглядеть мир через тысячу лет.
"Портал 2030–2050" — фестиваль, затрагивающий темы передовых технологий и инноваций, определяющих будущее Москвы
. Он проходит с 5 августа по 8 сентября в инновационном центре "Сколково" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и объединяет в себе арт-выставку, фестиваль электронной музыки, соревнование цифровых художников и деловую программу.