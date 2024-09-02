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На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 02.09.2024
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21:36 02.09.2024 (обновлено: 22:00 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ferrosplavnaya-1-1970099966.html
На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"
На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 02.09.2024
На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщается в Telegram-канале станции. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:36
2024-09-02T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщается в Telegram-канале станции.&quot;Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ &quot;Днепровская&quot;, — говорится в публикации.Нарушений пределов и условий безопасности не произошло, персонал готов к реагированию.Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с регламентом при строгом контроле норм радиационной безопасности.На ЗАЭС добавили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился. Этот показатель находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает фоновых природных значений.Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, 23 августа "Ферросплавная-1" также перестала работать из-за действий автоматики. Как позднее уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, за случившееся ответственность несет киевский режим, который отключил линию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
https://ria.ru/20240831/zaes-1969621280.html
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запорожская аэс, запорожская область, энергодар, европа
Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Европа
На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"

На ЗАЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщается в Telegram-канале станции.
«

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", — говорится в публикации.

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Нарушений пределов и условий безопасности не произошло, персонал готов к реагированию.
Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с регламентом при строгом контроле норм радиационной безопасности.
На ЗАЭС добавили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился. Этот показатель находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает фоновых природных значений.
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Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, 23 августа "Ферросплавная-1" также перестала работать из-за действий автоматики. Как позднее уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, за случившееся ответственность несет киевский режим, который отключил линию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
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