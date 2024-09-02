https://ria.ru/20240902/ferrosplavnaya-1-1970099966.html

На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"

На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 02.09.2024

На ЗАЭС отключена линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщается в Telegram-канале станции. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:36

2024-09-02T21:36

2024-09-02T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщается в Telegram-канале станции."Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", — говорится в публикации.Нарушений пределов и условий безопасности не произошло, персонал готов к реагированию.Сейчас все блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии с регламентом при строгом контроле норм радиационной безопасности.На ЗАЭС добавили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился. Этот показатель находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает фоновых природных значений.Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, 23 августа "Ферросплавная-1" также перестала работать из-за действий автоматики. Как позднее уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, за случившееся ответственность несет киевский режим, который отключил линию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.

https://ria.ru/20240831/zaes-1969621280.html

https://ria.ru/20240823/oon-1968164076.html

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запорожская аэс, запорожская область, энергодар, европа