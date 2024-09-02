Из приграничных районов Курской области выехали еще 248 человек
МЧС: за сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 248 человек
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. С приграничных территорий Курской области в безопасные районы за сутки эвакуировались 248 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"В течение суток в пяти муниципальных районах области проводились мероприятия по эвакуации жителей. За сутки самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы убыли 248 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мероприятия по эвакуации населения приграничья проводятся с соблюдением всех требований безопасности, в тесном взаимодействии всех силовых ведомств и региональных властей.
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"За истекшие сутки установлена связь и воссоединились с родственниками 30 жителей приграничья", - добавили в МЧС.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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