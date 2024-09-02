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"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины - РИА Новости, 02.09.2024
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
Использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России может спровоцировать глобальную ядерную войну, цитирует отставного американского... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:42
2024-09-02T14:42
2024-09-02T14:48
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России может спровоцировать глобальную ядерную войну, цитирует отставного американского разведчика Скотта Риттера агентство Sputnik."Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — заявил он.Риттер также отметил, что Украина уже проиграла войну, и никакие попытки Киева склонить чашу весов в свою пользу не изменят этого.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
Риттер: эскалация конфликта на Украине может привести к глобальной ядерной войне