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"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 02.09.2024 (обновлено: 14:48 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины - РИА Новости, 02.09.2024
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
Использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России может спровоцировать глобальную ядерную войну, цитирует отставного американского... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:42
2024-09-02T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
скотт риттер
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России может спровоцировать глобальную ядерную войну, цитирует отставного американского разведчика Скотта Риттера агентство Sputnik."Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — заявил он.Риттер также отметил, что Украина уже проиграла войну, и никакие попытки Киева склонить чашу весов в свою пользу не изменят этого.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины

Риттер: эскалация конфликта на Украине может привести к глобальной ядерной войне

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России может спровоцировать глобальную ядерную войну, цитирует отставного американского разведчика Скотта Риттера агентство Sputnik.
"Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Дропшот 2.0": Россия под ударом
Вчера, 08:00
Риттер также отметил, что Украина уже проиграла войну, и никакие попытки Киева склонить чашу весов в свою пользу не изменят этого.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Вчера, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСкотт Риттер
 
 
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