https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html

"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины

"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины - РИА Новости, 02.09.2024

"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины

Использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России может спровоцировать глобальную ядерную войну, цитирует отставного американского... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:42

2024-09-02T14:42

2024-09-02T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

скотт риттер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России может спровоцировать глобальную ядерную войну, цитирует отставного американского разведчика Скотта Риттера агентство Sputnik."Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — заявил он.Риттер также отметил, что Украина уже проиграла войну, и никакие попытки Киева склонить чашу весов в свою пользу не изменят этого.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, скотт риттер