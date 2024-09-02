https://ria.ru/20240902/ekaterinburg-1969972457.html

В Екатеринбурге проверят случай с девочкой, которая размахивала ножом

В Екатеринбурге проверят случай с девочкой, которая размахивала ножом - РИА Новости, 02.09.2024

В Екатеринбурге проверят случай с девочкой, которая размахивала ножом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сведений о том, что на детской площадке в Екатеринбурге девочка... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:32

2024-09-02T13:32

2024-09-02T13:32

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

александр бастрыкин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сведений о том, что на детской площадке в Екатеринбурге девочка размахивала ножом, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Председатель Следственного комитета поручил организовать проверку по факту противоправного поведения несовершеннолетней в Свердловской области. В социальных медиа опубликовано видео, на котором несовершеннолетняя, находясь на детской площадке во дворе одного из домов Екатеринбурга, размахивает ножом, создавая опасность для окружающих", – говорится в сообщении. Судя по опубликованному местными СМИ видео, девочка ведет себя агрессивно, автору записи она грозится сломать телефон. Как уточнили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, ранее информация по данному факту к сотрудникам полиции не поступала, однако ведомство начало свою проверку.

https://rsport.ria.ru/20240818/napadenie-1966932323.html

https://ria.ru/20240629/bastrykin-1956382402.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, александр бастрыкин