https://ria.ru/20240902/ekaterinburg-1969972457.html
В Екатеринбурге проверят случай с девочкой, которая размахивала ножом
В Екатеринбурге проверят случай с девочкой, которая размахивала ножом - РИА Новости, 02.09.2024
В Екатеринбурге проверят случай с девочкой, которая размахивала ножом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сведений о том, что на детской площадке в Екатеринбурге девочка... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:32
2024-09-02T13:32
2024-09-02T13:32
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
александр бастрыкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сведений о том, что на детской площадке в Екатеринбурге девочка размахивала ножом, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Председатель Следственного комитета поручил организовать проверку по факту противоправного поведения несовершеннолетней в Свердловской области. В социальных медиа опубликовано видео, на котором несовершеннолетняя, находясь на детской площадке во дворе одного из домов Екатеринбурга, размахивает ножом, создавая опасность для окружающих", – говорится в сообщении. Судя по опубликованному местными СМИ видео, девочка ведет себя агрессивно, автору записи она грозится сломать телефон. Как уточнили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, ранее информация по данному факту к сотрудникам полиции не поступала, однако ведомство начало свою проверку.
https://rsport.ria.ru/20240818/napadenie-1966932323.html
https://ria.ru/20240629/bastrykin-1956382402.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, александр бастрыкин
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Александр Бастрыкин
В Екатеринбурге проверят случай с девочкой, которая размахивала ножом
СК проверит ЧП на Урале, где девочка размахивала ножом на детской площадке