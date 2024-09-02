https://ria.ru/20240902/ekaterinburg-1969956944.html

День народов Среднего Урала широко отпраздновали в Екатеринбурге

День народов Среднего Урала широко отпраздновали в Екатеринбурге - РИА Новости, 02.09.2024

День народов Среднего Урала широко отпраздновали в Екатеринбурге

Депутаты во главе с председателем Законодательного Собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной приняли участие в праздновании Дня народов Среднего Урала,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:29

2024-09-02T12:29

2024-09-02T12:29

свердловская область

екатеринбург

россия

алексей орлов (калмыкия)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутаты во главе с председателем Законодательного Собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной приняли участие в праздновании Дня народов Среднего Урала, состоявшегося в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального парламента. Участников мероприятия поприветствовали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев. День народов Среднего Урала учрежден губернатором Свердловской области в 2002 году. Ежегодно мероприятия посещают около десяти тысяч человек. На площадке праздника открылись 27 национальных подворий. У горожан, пришедших на это мероприятие, была уникальная возможность познакомиться с песнями, танцами, обрядами, традиционными костюмами и национальной кухней разных народов. На площадке праздника работала ярмарка мастеров традиционных промыслов и ремесел народов Среднего Урала. Там были представлены марийское ткачество, татарская вышивка, русское прядение и другие национальные ремесла. Также для посетителей ярмарки организовали мастер-классы по обработке бересты, лаковой росписи по металлу, говорится в сообщении. "День народов Среднего Урала – один из самых любимых праздников в нашем регионе. Народы, проживающие здесь, знают, что только в единстве можно решать все проблемы и отстаивать интересы нашего государства. Мы с достойными результатами подошли к 90-летию Свердловской области и к недавно отмеченному 300-летию Екатеринбурга. Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по большинству макроэкономических показателей. Мы вместе трудимся на благо родного края, вместе – празднуем!", – подчеркнула Бабушкина, слова которой привели в пресс-службе. Там напомнили, что в регионе приняты законы "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области" и "О народных художественных промыслах в Свердловской области", в рамках которых организована большая работа по поддержке национально-культурных объединений. С целью защиты культурного и языкового многообразия, гармонизации межэтнических отношений реализуется комплексная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области". Ежегодно национально-культурные автономии при поддержке органов государственной власти региона организуют более трех тысяч мероприятий. Проводятся масштабные съезды народов Урала, национальные праздники, реализуются общественные инициативы национальных объединений, работает областная межнациональная библиотека, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231117/msb-1910142710.html

https://ria.ru/20240811/vostok-1965466161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

екатеринбург, россия, алексей орлов (калмыкия)