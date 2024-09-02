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Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре - РИА Новости, 02.09.2024
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18:34 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/dogovor-1970070892.html
Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре
Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре - РИА Новости, 02.09.2024
Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре
Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:34
2024-09-02T18:34
белоруссия
россия
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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. "К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства", - приводит слова Рыженкова госагентство Белта во время мероприятия во Дворце Республики, посвященного началу учебного года. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на достигнутый рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав двух государств и правительств. "Актуализируется и выполняется программа согласованных действий в области внешней политики. Впечатляющие цифры достигнуты в товарообороте и экспорте. Утверждены документы, регламентирующие принятие согласованных решений по вопросам военной политики и организации вооруженной защиты Союзного государства", - сказал он.
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Белоруссия, Россия
Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре

Рыженков: Белоруссия и РФ подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
"К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства", - приводит слова Рыженкова госагентство Белта во время мероприятия во Дворце Республики, посвященного началу учебного года.
Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на достигнутый рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав двух государств и правительств.
«
"Актуализируется и выполняется программа согласованных действий в области внешней политики. Впечатляющие цифры достигнуты в товарообороте и экспорте. Утверждены документы, регламентирующие принятие согласованных решений по вопросам военной политики и организации вооруженной защиты Союзного государства", - сказал он.
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