https://ria.ru/20240902/dogovor-1970070892.html

Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре

Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре - РИА Новости, 02.09.2024

Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре

Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:34

2024-09-02T18:34

2024-09-02T18:34

белоруссия

россия

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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. "К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства", - приводит слова Рыженкова госагентство Белта во время мероприятия во Дворце Республики, посвященного началу учебного года. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на достигнутый рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав двух государств и правительств. "Актуализируется и выполняется программа согласованных действий в области внешней политики. Впечатляющие цифры достигнуты в товарообороте и экспорте. Утверждены документы, регламентирующие принятие согласованных решений по вопросам военной политики и организации вооруженной защиты Союзного государства", - сказал он.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969191172.html

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белоруссия, россия