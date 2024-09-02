https://ria.ru/20240902/detonatsiya-1970094862.html

В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета

В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета - РИА Новости, 02.09.2024

В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета

Мирный житель получил ранения в результате детонации неизвестного металлического предмета в Александровке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:56

2024-09-02T20:56

2024-09-02T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

марьинка (днр)

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сергей шойгу

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации неизвестного металлического предмета в Александровке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате детонации неизвестного металлического предмета в поселке городского типа Александровка во дворе дома по улице Шевченко получил ранения мужчина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями в одну из больниц Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html

донецк

марьинка (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк, марьинка (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сергей шойгу