https://ria.ru/20240902/detonatsiya-1970094862.html
В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета
В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета - РИА Новости, 02.09.2024
В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета
Мирный житель получил ранения в результате детонации неизвестного металлического предмета в Александровке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:56
2024-09-02T20:56
2024-09-02T20:56
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации неизвестного металлического предмета в Александровке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате детонации неизвестного металлического предмета в поселке городского типа Александровка во дворе дома по улице Шевченко получил ранения мужчина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями в одну из больниц Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html
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В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета
В Александровке мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета