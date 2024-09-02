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В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/detonatsiya-1970094862.html
В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета
В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета - РИА Новости, 02.09.2024
В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета
Мирный житель получил ранения в результате детонации неизвестного металлического предмета в Александровке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:56
2024-09-02T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
марьинка (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сергей шойгу
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации неизвестного металлического предмета в Александровке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате детонации неизвестного металлического предмета в поселке городского типа Александровка во дворе дома по улице Шевченко получил ранения мужчина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями в одну из больниц Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html
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в мире, донецк, марьинка (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Марьинка (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Сергей Шойгу
В ДНР мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета

В Александровке мирный житель пострадал при детонации неизвестного предмета

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации неизвестного металлического предмета в Александровке в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"В результате детонации неизвестного металлического предмета в поселке городского типа Александровка во дворе дома по улице Шевченко получил ранения мужчина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями в одну из больниц Донецка.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМарьинка (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Сергей Шойгу
 
 
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