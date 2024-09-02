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Пострадавших при обстрелах Белгорода детей доставили в московскую больницу - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 02.09.2024 (обновлено: 19:08 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/deti-1970076062.html
Пострадавших при обстрелах Белгорода детей доставили в московскую больницу
Пострадавших при обстрелах Белгорода детей доставили в московскую больницу - РИА Новости, 02.09.2024
Пострадавших при обстрелах Белгорода детей доставили в московскую больницу
Трое детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода, доставлены в детскую клиническую больницу Минздрава РФ, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:58
2024-09-02T19:08
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода, доставлены в детскую клиническую больницу Минздрава РФ, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Трое детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими националистами, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении.Мальчики в возрасте двух и семи лет, доставленные сегодня бортом санавиации, госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России.Дети получили тяжелые минно-взрывные травмы с поражением органов брюшной полости и конечностей в результате террористической атаки ВСУ на Белгород 1 сентября. В момент удара ребята играли на детской площадке.Еще один ребенок был доставлен бригадой скорой помощи территориального центра медицины катастроф в РДКБ Минздрава России в воскресенье. 14-летний мальчик попал под обстрел 30 августа, получил сильную минно-взрывную травму нижних конечностей. В ближайшее время ему планируется операция.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1970077617.html
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969893363.html
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происшествия, белгород, россия, москва, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
Пострадавших при обстрелах Белгорода детей доставили в московскую больницу

Состояние троих детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода, доставлены в детскую клиническую больницу Минздрава РФ, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Трое детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими националистами, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В белгородских больницах находятся 44 пострадавших при обстреле ВСУ
Вчера, 19:04
Мальчики в возрасте двух и семи лет, доставленные сегодня бортом санавиации, госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России.
Дети получили тяжелые минно-взрывные травмы с поражением органов брюшной полости и конечностей в результате террористической атаки ВСУ на Белгород 1 сентября. В момент удара ребята играли на детской площадке.
Еще один ребенок был доставлен бригадой скорой помощи территориального центра медицины катастроф в РДКБ Минздрава России в воскресенье. 14-летний мальчик попал под обстрел 30 августа, получил сильную минно-взрывную травму нижних конечностей. В ближайшее время ему планируется операция.
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ разрушен детский сад
Вчера, 08:31
 
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