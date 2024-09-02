https://ria.ru/20240902/desjatki-1969983035.html
В Курской Коренной пустыни распределили десятки тонн гуманитарной помощи
В Курской Коренной пустыни распределили десятки тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 02.09.2024
В Курской Коренной пустыни распределили десятки тонн гуманитарной помощи
Братия мужского монастыря Курской Коренной пустыни распределила десятки тонн гуманитарной помощи бойцам, местным жителям и в пункты временного размещения... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:16
2024-09-02T14:16
2024-09-02T14:16
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КУРСК, 2 сен – РИА Новости. Братия мужского монастыря Курской Коренной пустыни распределила десятки тонн гуманитарной помощи бойцам, местным жителям и в пункты временного размещения беженцев Курской области, рассказал РИА Новости наместник монастыря игумен Серафим (Котельников). "Мы выгружаем гуманитарную помощь, которую привезли для переселенцев, для беженцев и для военных, которые находятся на территории Курской области. Мы распределяем около стен монастыря, там где находится тоже ПВР (пункт временного размещения - ред.). Часть продуктов передали им, часть продуктов пойдет нашим воинам, часть мы отдаем в Золотухинский монастырь, так как у них тоже есть несколько семей, и часть остается для монастырской трапезы, потому что мы тоже кормим около семидесяти человек", - объяснил наместник. По его словам, за три недели было доставлено бойцам и мирным гражданам в приграничные районы десятки тон гуманитарной помощи. "Это и вещи, это медикаменты, это продукты, разный спектр – и овощи, и фрукты, и крупы, поэтому не остаемся без внимания", - добавил он. Игумен отметил, что помощь приходит из различных областей России, включая дальние регионы, такие как Владивосток. "В те места, где нет какой-то бытовой жизни, конечно, первая необходимость – это медикаменты, вода и пища быстрого приготовления, и консервация", - добавил он. Наместник отметил, что выше перечисленный перечень продуктов быстрого приготовления отправляют в районы, находящиеся рядом с линией боевого соприкосновения. Там возникают проблемы с электричеством и нет возможности хранить приготовлению пищу. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/kurskaya_oblast-1966839702.html
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Братия Курской Коренной пустыни отправила гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям региона
Братия Курской Коренной пустыни отправила десятки тонн гуманитарной помощи бойцам и жителям региона, рассказал РИА Новости наместник монастыря игумен Серафим
2024-09-02T14:16
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PT2M27S
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здоровье - общество, россия, курская область, владивосток, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Владивосток, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской Коренной пустыни распределили десятки тонн гуманитарной помощи
Курские монахи передали десятки тонн гумпомощи бойцам и жителям области
КУРСК, 2 сен – РИА Новости. Братия мужского монастыря Курской Коренной пустыни распределила десятки тонн гуманитарной помощи бойцам, местным жителям и в пункты временного размещения беженцев Курской области, рассказал РИА Новости наместник монастыря игумен Серафим (Котельников).
"Мы выгружаем гуманитарную помощь, которую привезли для переселенцев, для беженцев и для военных, которые находятся на территории Курской области. Мы распределяем около стен монастыря, там где находится тоже ПВР (пункт временного размещения - ред.). Часть продуктов передали им, часть продуктов пойдет нашим воинам, часть мы отдаем в Золотухинский монастырь, так как у них тоже есть несколько семей, и часть остается для монастырской трапезы, потому что мы тоже кормим около семидесяти человек", - объяснил наместник.
По его словам, за три недели было доставлено бойцам и мирным гражданам в приграничные районы десятки тон гуманитарной помощи. "Это и вещи, это медикаменты, это продукты, разный спектр – и овощи, и фрукты, и крупы, поэтому не остаемся без внимания", - добавил он.
Игумен отметил, что помощь приходит из различных областей России, включая дальние регионы, такие как Владивосток. "В те места, где нет какой-то бытовой жизни, конечно, первая необходимость – это медикаменты, вода и пища быстрого приготовления, и консервация", - добавил он.
Наместник отметил, что выше перечисленный перечень продуктов быстрого приготовления отправляют в районы, находящиеся рядом с линией боевого соприкосновения. Там возникают проблемы с электричеством и нет возможности хранить приготовлению пищу.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.