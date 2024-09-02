https://ria.ru/20240902/desjatki-1969983035.html

В Курской Коренной пустыни распределили десятки тонн гуманитарной помощи

В Курской Коренной пустыни распределили десятки тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 02.09.2024

В Курской Коренной пустыни распределили десятки тонн гуманитарной помощи

Братия мужского монастыря Курской Коренной пустыни распределила десятки тонн гуманитарной помощи бойцам, местным жителям и в пункты временного размещения... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:16

2024-09-02T14:16

2024-09-02T14:16

здоровье - общество

россия

курская область

владивосток

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969977135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0b2cb8da39cad378c40394c6e67e72b.jpg

КУРСК, 2 сен – РИА Новости. Братия мужского монастыря Курской Коренной пустыни распределила десятки тонн гуманитарной помощи бойцам, местным жителям и в пункты временного размещения беженцев Курской области, рассказал РИА Новости наместник монастыря игумен Серафим (Котельников). "Мы выгружаем гуманитарную помощь, которую привезли для переселенцев, для беженцев и для военных, которые находятся на территории Курской области. Мы распределяем около стен монастыря, там где находится тоже ПВР (пункт временного размещения - ред.). Часть продуктов передали им, часть продуктов пойдет нашим воинам, часть мы отдаем в Золотухинский монастырь, так как у них тоже есть несколько семей, и часть остается для монастырской трапезы, потому что мы тоже кормим около семидесяти человек", - объяснил наместник. По его словам, за три недели было доставлено бойцам и мирным гражданам в приграничные районы десятки тон гуманитарной помощи. "Это и вещи, это медикаменты, это продукты, разный спектр – и овощи, и фрукты, и крупы, поэтому не остаемся без внимания", - добавил он. Игумен отметил, что помощь приходит из различных областей России, включая дальние регионы, такие как Владивосток. "В те места, где нет какой-то бытовой жизни, конечно, первая необходимость – это медикаменты, вода и пища быстрого приготовления, и консервация", - добавил он. Наместник отметил, что выше перечисленный перечень продуктов быстрого приготовления отправляют в районы, находящиеся рядом с линией боевого соприкосновения. Там возникают проблемы с электричеством и нет возможности хранить приготовлению пищу. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/kurskaya_oblast-1966839702.html

https://ria.ru/20240902/minoborony-1969981192.html

россия

курская область

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Братия Курской Коренной пустыни отправила гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям региона Братия Курской Коренной пустыни отправила десятки тонн гуманитарной помощи бойцам и жителям региона, рассказал РИА Новости наместник монастыря игумен Серафим 2024-09-02T14:16 true PT2M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, курская область, владивосток, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины