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Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную - РИА Новости, 02.09.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:45 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/demeshin-1969912549.html
Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную
Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную - РИА Новости, 02.09.2024
Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную
В Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную, объект был сдан ко Дню знаний, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:45
2024-09-02T10:45
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную, объект был сдан ко Дню знаний, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. В начале июня Демешин сообщал, что набережную в городе поручено было соответствующим ведомствам сдать в эксплуатацию до начала сентября. "В День знаний комсомольчане смогли прогуляться по благоустроенной набережной. Закончить ее строительство к 1 сентября – было моё поручение правительству края, подрядной организации и городским властям. Вчера, будучи в Городе юности, я проверил состояние важного для комсомольчан объекта, которого они ждали с 2017 года", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что на данный момент полностью выполнены работы по второму этапу реконструкции набережной. Теперь нужно провести ещё народный контроль качества выполненных работ, испытать набережную, чтобы у подрядчика была возможность доделать то, что не устраивает жителей города. "Часть работ – по первому этапу, от горводоканала до яхт-клуба, – должны быть завершены к 30 сентября. Строителям поставлена задача нарастить количество рабочих и техники, чтобы уложиться в этот срок. Скорость не должна идти в ущерб качеству – это одно из важных условий. Ведь иначе жители города нам этого попросту не простят. Ну, а мы уж точно не простим исполнителю", - заключил врио губернатора региона. Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре, протяженностью 2,8 километра - от границ яхт-клуба "Амур" до городской лодочной станции - ведется по Долгосрочному плану социально-экономического развития города. Проектом предусмотрена прогулочная зона, ротонды, смотровые площадки, велодорожки, малые архитектурные формы и пешеходный фонтан. Всего на работы по реконструкции набережной, которые ведутся с 2016 года, было выделено около 2 миллиардов рублей, информировало ранее краевое правительство. Новый подрядчик (АО "Концерн радиостроения "Вега") на стройку зашел в начале 2020 года. С прежней компанией (ООО "Больверг") контракт был расторгнут из-за низких темпов работ, сообщало правительство региона. Экс-директор КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" Олег Чурсин в прошлом году был приговорен судом к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 17 миллионов рублей по делу о взятке в 17 миллионов рублей на обустройстве объекта, сообщала ранее краевая прокуратура. Он был задержан при передаче ему денег летом 2021 года.
https://ria.ru/20240822/turproekty-1967778742.html
https://ria.ru/20240627/demeshin-1955886368.html
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комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Дмитрий Демешин

Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную, объект был сдан ко Дню знаний, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В начале июня Демешин сообщал, что набережную в городе поручено было соответствующим ведомствам сдать в эксплуатацию до начала сентября.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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"В День знаний комсомольчане смогли прогуляться по благоустроенной набережной. Закончить ее строительство к 1 сентября – было моё поручение правительству края, подрядной организации и городским властям. Вчера, будучи в Городе юности, я проверил состояние важного для комсомольчан объекта, которого они ждали с 2017 года", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент полностью выполнены работы по второму этапу реконструкции набережной. Теперь нужно провести ещё народный контроль качества выполненных работ, испытать набережную, чтобы у подрядчика была возможность доделать то, что не устраивает жителей города.
"Часть работ – по первому этапу, от горводоканала до яхт-клуба, – должны быть завершены к 30 сентября. Строителям поставлена задача нарастить количество рабочих и техники, чтобы уложиться в этот срок. Скорость не должна идти в ущерб качеству – это одно из важных условий. Ведь иначе жители города нам этого попросту не простят. Ну, а мы уж точно не простим исполнителю", - заключил врио губернатора региона.
Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре, протяженностью 2,8 километра - от границ яхт-клуба "Амур" до городской лодочной станции - ведется по Долгосрочному плану социально-экономического развития города. Проектом предусмотрена прогулочная зона, ротонды, смотровые площадки, велодорожки, малые архитектурные формы и пешеходный фонтан.
Всего на работы по реконструкции набережной, которые ведутся с 2016 года, было выделено около 2 миллиардов рублей, информировало ранее краевое правительство. Новый подрядчик (АО "Концерн радиостроения "Вега") на стройку зашел в начале 2020 года. С прежней компанией (ООО "Больверг") контракт был расторгнут из-за низких темпов работ, сообщало правительство региона.
Экс-директор КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" Олег Чурсин в прошлом году был приговорен судом к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 17 миллионов рублей по делу о взятке в 17 миллионов рублей на обустройстве объекта, сообщала ранее краевая прокуратура. Он был задержан при передаче ему денег летом 2021 года.
Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Демешин: в Хабаровском крае подписана хартия технологического суверенитета
27 июня, 15:53
 
Хабаровский крайКомсомольск-на-АмуреДмитрий Демешин
 
 
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