https://ria.ru/20240902/demeshin-1969912549.html

Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную

Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную - РИА Новости, 02.09.2024

Демешин: ко Дню знаний в Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную

В Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную, объект был сдан ко Дню знаний, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:45

2024-09-02T10:45

2024-09-02T10:45

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре благоустроили набережную, объект был сдан ко Дню знаний, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. В начале июня Демешин сообщал, что набережную в городе поручено было соответствующим ведомствам сдать в эксплуатацию до начала сентября. "В День знаний комсомольчане смогли прогуляться по благоустроенной набережной. Закончить ее строительство к 1 сентября – было моё поручение правительству края, подрядной организации и городским властям. Вчера, будучи в Городе юности, я проверил состояние важного для комсомольчан объекта, которого они ждали с 2017 года", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что на данный момент полностью выполнены работы по второму этапу реконструкции набережной. Теперь нужно провести ещё народный контроль качества выполненных работ, испытать набережную, чтобы у подрядчика была возможность доделать то, что не устраивает жителей города. "Часть работ – по первому этапу, от горводоканала до яхт-клуба, – должны быть завершены к 30 сентября. Строителям поставлена задача нарастить количество рабочих и техники, чтобы уложиться в этот срок. Скорость не должна идти в ущерб качеству – это одно из важных условий. Ведь иначе жители города нам этого попросту не простят. Ну, а мы уж точно не простим исполнителю", - заключил врио губернатора региона. Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре, протяженностью 2,8 километра - от границ яхт-клуба "Амур" до городской лодочной станции - ведется по Долгосрочному плану социально-экономического развития города. Проектом предусмотрена прогулочная зона, ротонды, смотровые площадки, велодорожки, малые архитектурные формы и пешеходный фонтан. Всего на работы по реконструкции набережной, которые ведутся с 2016 года, было выделено около 2 миллиардов рублей, информировало ранее краевое правительство. Новый подрядчик (АО "Концерн радиостроения "Вега") на стройку зашел в начале 2020 года. С прежней компанией (ООО "Больверг") контракт был расторгнут из-за низких темпов работ, сообщало правительство региона. Экс-директор КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" Олег Чурсин в прошлом году был приговорен судом к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 17 миллионов рублей по делу о взятке в 17 миллионов рублей на обустройстве объекта, сообщала ранее краевая прокуратура. Он был задержан при передаче ему денег летом 2021 года.

https://ria.ru/20240822/turproekty-1967778742.html

https://ria.ru/20240627/demeshin-1955886368.html

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин