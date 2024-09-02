https://ria.ru/20240902/dagestan-1970042473.html

В Дагестане открыли 20 новых школ и один детсад

В Дагестане открыли 20 новых школ и один детсад - РИА Новости, 02.09.2024

В Дагестане открыли 20 новых школ и один детсад

Двадцать новых школ на 7122 ученических места и один детский сад открыли 2 сентября в Дагестане, современные образовательные объекты введены в эксплуатацию в 15 РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:54

2024-09-02T16:54

2024-09-02T20:39

республика дагестан

махачкала

каспийск

кизилюрт

татьяна голикова

школы

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МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Двадцать новых школ на 7122 ученических места и один детский сад открыли 2 сентября в Дагестане, современные образовательные объекты введены в эксплуатацию в 15 муниципалитетах республики, сообщили в пресс-службе главы региона. "В первый день нового учебного года в республике открыли 21 образовательный объект. Это 20 новых современных школ на 7122 ученических места и один детский сад. Большой марафон ко Дню знаний прошел по всей республике с участием руководителей органов исполнительной власти и депутатов парламента", – говорится в сообщении. Новые объекты, построенные в рамках национального проекта "Образование", открыли в Махачкале, Каспийске, Кизилюрте, а также в Кизилюртовском, Табасаранском, Цумадинском, Докузпаринском, Курахском, Казбековском, Ногайском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Карабудахкентском, Магарамкентском, Левашинском районах. Утро в каждом из учреждений началось с торжественной линейки, после чего к участникам марафона от имени главы Дагестана Сергея Меликова обратился с приветствием председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов."В этот прекрасный день – День знаний, мы с вами наглядно можем увидеть, какие впечатляющие общеобразовательные объекты вводятся в строй в 15 муниципалитетах нашей республики. Значимых преобразований в сфере образования в последние годы удалось достичь благодаря реализации нацпроектов, направления на решение этих задач значительных бюджетных средств, в том числе средств наших налогоплательщиков, а главное – напряженного труда большого числа дагестанцев, трудовых коллективов, в том числе в муниципалитетах и непосредственно в школах, которые готовили заявочную и проектную документацию, непосредственно занимались ремонтными и строительными работами", – прокомментировал премьер-министр. Всего с 2021 года в Дагестане введены в строй 143 образовательные организации. Так, в 2021-м было открыто 16 школ и 22 детских сада, в 2022-м – семь школ и 23 детсада, в 2023-м – 19 школ и 26 дошкольных учреждений. Кроме того, за последние три года в регионе капитально отремонтировали 363 школы и 61 детсад. "Положительная динамика отслеживается из года в год и отмечена соответствующими наградами на федеральном уровне. Высокую оценку работе органов власти региона дало правительство России. Напомним, в феврале этого года на площадке выставки-форума "Россия" вице-премьер страны Татьяна Голикова вручила главе Дагестана Сергею Меликову благодарственные письма за особо значимые достижения в области создания современной образовательной инфраструктуры. Дагестан – в числе передовых регионов сразу в двух номинациях. Республика среди лидеров по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детсадов в период с 2019 по 2023 год. Также Дагестан выделили и за прорыв в строительстве и вводе школ в прошлом году", – отметили в пресс-службе главы республики. Как сообщается, Меликов на одном из совещаний в преддверии нового учебного года заявил, что останавливаться на достигнутом республика не собирается – он выразил уверенность, что в следующем году будет открыто не меньше образовательных организаций. При этом глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется не количеству строящихся объектов, а качеству школ и детских садов: они должны быть комфортными и уютными, хорошо оснащенными для полноценного развития детей.

https://ria.ru/20240829/prazdnik-1969344523.html

https://ria.ru/20240725/dagestan-1962039883.html

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Артем Смирнов

махачкала, каспийск, кизилюрт, татьяна голикова, школы