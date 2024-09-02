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Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 02.09.2024
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15:21 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/chemezov-1970006484.html
Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 02.09.2024
Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
Мосгорсуд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:21
2024-09-02T15:21
россия
сергей чемезов
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости. "Назначенное осужденным наказание с применением статьи 64 УК РФ смягчить, Суханову до 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву до 5 лет лишения свободы", - огласила решение судья.
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россия, сергей чемезов, происшествия
Россия, Сергей Чемезов, Происшествия
Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначенное осужденным наказание с применением статьи 64 УК РФ смягчить, Суханову до 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву до 5 лет лишения свободы", - огласила решение судья.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру "Ростеха"
1 июля, 16:31
 
РоссияСергей ЧемезовПроисшествия
 
 
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