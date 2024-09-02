https://ria.ru/20240902/chemezov-1970006484.html

Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 02.09.2024

Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:21

2024-09-02T15:21

2024-09-02T15:21

россия

сергей чемезов

происшествия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости. "Назначенное осужденным наказание с применением статьи 64 УК РФ смягчить, Суханову до 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву до 5 лет лишения свободы", - огласила решение судья.

https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, сергей чемезов, происшествия