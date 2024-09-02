https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969884806.html

Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике

Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике - РИА Новости, 02.09.2024

Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике

Вступать в дискуссии с США относительно Арктики не стоит, российские арктические территории хорошо защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:11

2024-09-02T06:11

2024-09-02T06:11

арктика

россия

сша

алексей чекунков

дмитрий песков

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступать в дискуссии с США относительно Арктики не стоит, российские арктические территории хорошо защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В июле Пентагон представил обновленный вариант Арктической стратегии, обусловленный целым рядом новых геополитических вызовов, таких как конфликт на Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО и расширение российско-китайского сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стратегии видны проявления конфронтации с Москвой. "Мы в Арктике чувствуем себя защищенными благодаря Краснознамённому ордена Ушакова Северному флоту. Мы в своем праве и с большим будущим", - сказал Чекунков. Министр отметил, что те проекты, которые сегодня создаются в Арктике, меняют саму философию жизни и работы в этом регионе: от экстремальных условий к принципиально новому качеству жизни. Он уточнил, что даже в особых условиях полярной ночи и холодных температур Минвостокразвития вместе с другими ведомствами стремится обеспечить уровень комфорта и возможности для самореализации людей не ниже, чем в любом другом месте Российской Федерации. "Вступать в перепалки по поводу Арктики не вижу смысла. Более половины Арктики принадлежат России, эти территории хорошо защищены, и мы, засучив рукава, на них работаем", - заявил Чекунков. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/flot-1969107663.html

https://ria.ru/20240819/patrushev-1967124196.html

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арктика, россия, сша, алексей чекунков, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)