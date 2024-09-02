https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969884806.html
Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике
Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике - РИА Новости, 02.09.2024
Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике
Вступать в дискуссии с США относительно Арктики не стоит, российские арктические территории хорошо защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:11
2024-09-02T06:11
2024-09-02T06:11
арктика
россия
сша
алексей чекунков
дмитрий песков
министерство обороны сша
нато
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875007956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2241dbaf6c9f92f416b772ead9755e7f.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступать в дискуссии с США относительно Арктики не стоит, российские арктические территории хорошо защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В июле Пентагон представил обновленный вариант Арктической стратегии, обусловленный целым рядом новых геополитических вызовов, таких как конфликт на Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО и расширение российско-китайского сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стратегии видны проявления конфронтации с Москвой. "Мы в Арктике чувствуем себя защищенными благодаря Краснознамённому ордена Ушакова Северному флоту. Мы в своем праве и с большим будущим", - сказал Чекунков. Министр отметил, что те проекты, которые сегодня создаются в Арктике, меняют саму философию жизни и работы в этом регионе: от экстремальных условий к принципиально новому качеству жизни. Он уточнил, что даже в особых условиях полярной ночи и холодных температур Минвостокразвития вместе с другими ведомствами стремится обеспечить уровень комфорта и возможности для самореализации людей не ниже, чем в любом другом месте Российской Федерации. "Вступать в перепалки по поводу Арктики не вижу смысла. Более половины Арктики принадлежат России, эти территории хорошо защищены, и мы, засучив рукава, на них работаем", - заявил Чекунков. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/flot-1969107663.html
https://ria.ru/20240819/patrushev-1967124196.html
арктика
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875007956_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_a9e8d4dd5cd7dad75290c455cd6747bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, сша, алексей чекунков, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Арктика, Россия, США, Алексей Чекунков, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике
Чекунков: российские территории в Арктика хорошо защищены Северным флотом
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступать в дискуссии с США относительно Арктики не стоит, российские арктические территории хорошо защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В июле Пентагон
представил обновленный вариант Арктической стратегии, обусловленный целым рядом новых геополитических вызовов, таких как конфликт на Украине
, вступление Финляндии
и Швеции
в НАТО
и расширение российско-китайского сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в стратегии видны проявления конфронтации с Москвой
.
"Мы в Арктике чувствуем себя защищенными благодаря Краснознамённому ордена Ушакова Северному флоту. Мы в своем праве и с большим будущим", - сказал Чекунков.
Министр отметил, что те проекты, которые сегодня создаются в Арктике, меняют саму философию жизни и работы в этом регионе: от экстремальных условий к принципиально новому качеству жизни. Он уточнил, что даже в особых условиях полярной ночи и холодных температур Минвостокразвития вместе с другими ведомствами стремится обеспечить уровень комфорта и возможности для самореализации людей не ниже, чем в любом другом месте Российской Федерации.
"Вступать в перепалки по поводу Арктики не вижу смысла. Более половины Арктики принадлежат России, эти территории хорошо защищены, и мы, засучив рукава, на них работаем", - заявил Чекунков.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.