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Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике - РИА Новости, 02.09.2024
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06:11 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969884806.html
Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике
Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике - РИА Новости, 02.09.2024
Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике
Вступать в дискуссии с США относительно Арктики не стоит, российские арктические территории хорошо защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:11
2024-09-02T06:11
арктика
россия
сша
алексей чекунков
дмитрий песков
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступать в дискуссии с США относительно Арктики не стоит, российские арктические территории хорошо защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В июле Пентагон представил обновленный вариант Арктической стратегии, обусловленный целым рядом новых геополитических вызовов, таких как конфликт на Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО и расширение российско-китайского сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стратегии видны проявления конфронтации с Москвой. "Мы в Арктике чувствуем себя защищенными благодаря Краснознамённому ордена Ушакова Северному флоту. Мы в своем праве и с большим будущим", - сказал Чекунков. Министр отметил, что те проекты, которые сегодня создаются в Арктике, меняют саму философию жизни и работы в этом регионе: от экстремальных условий к принципиально новому качеству жизни. Он уточнил, что даже в особых условиях полярной ночи и холодных температур Минвостокразвития вместе с другими ведомствами стремится обеспечить уровень комфорта и возможности для самореализации людей не ниже, чем в любом другом месте Российской Федерации. "Вступать в перепалки по поводу Арктики не вижу смысла. Более половины Арктики принадлежат России, эти территории хорошо защищены, и мы, засучив рукава, на них работаем", - заявил Чекунков. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/flot-1969107663.html
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арктика, россия, сша, алексей чекунков, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Арктика, Россия, США, Алексей Чекунков, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Чекунков отметил защищенность российских территорий в Арктике

Чекунков: российские территории в Арктика хорошо защищены Северным флотом

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПоднятие Андреевского флага и флагов расцвечивания в честь дня Северного флота РФ на кораблях в Североморске
Поднятие Андреевского флага и флагов расцвечивания в честь дня Северного флота РФ на кораблях в Североморске - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Поднятие Андреевского флага и флагов расцвечивания в честь дня Северного флота РФ на кораблях в Североморске. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступать в дискуссии с США относительно Арктики не стоит, российские арктические территории хорошо защищены Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В июле Пентагон представил обновленный вариант Арктической стратегии, обусловленный целым рядом новых геополитических вызовов, таких как конфликт на Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО и расширение российско-китайского сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стратегии видны проявления конфронтации с Москвой.
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"Мы в Арктике чувствуем себя защищенными благодаря Краснознамённому ордена Ушакова Северному флоту. Мы в своем праве и с большим будущим", - сказал Чекунков.
Министр отметил, что те проекты, которые сегодня создаются в Арктике, меняют саму философию жизни и работы в этом регионе: от экстремальных условий к принципиально новому качеству жизни. Он уточнил, что даже в особых условиях полярной ночи и холодных температур Минвостокразвития вместе с другими ведомствами стремится обеспечить уровень комфорта и возможности для самореализации людей не ниже, чем в любом другом месте Российской Федерации.
"Вступать в перепалки по поводу Арктики не вижу смысла. Более половины Арктики принадлежат России, эти территории хорошо защищены, и мы, засучив рукава, на них работаем", - заявил Чекунков.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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АрктикаРоссияСШААлексей ЧекунковДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТОДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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