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ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X - РИА Новости, 02.09.2024
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21:47 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/brazilija-1970100174.html
ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X
ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X - РИА Новости, 02.09.2024
ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X
Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно подтвердила решение о приостановлении работы X в стране, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:47
2024-09-02T21:47
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно подтвердила решение о приостановлении работы X в стране, сообщил новостной портал G1. "Первая коллегия Верховного федерального суда единогласно решила подтвердить постановление судьи Алешандри ди Мораиса и сохранить приостановление работы X", - отмечает СМИ. Работа соцсети приостановлена до выполнения требований суда - оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Во вторник коллегия Верховного суда из пяти судей должна была поддержать или отклонить принятое решение. Ранее в понедельник Макс пригрозил, что если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться ответного ареста государственных активов. Маск также заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
https://ria.ru/20240831/mask-1969615730.html
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в мире, технологии, бразилия, илон маск, spacex
В мире, Технологии, Бразилия, Илон Маск, SpaceX
ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X

Коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила приостановку работы соцсети X

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно подтвердила решение о приостановлении работы X в стране, сообщил новостной портал G1.
«
"Первая коллегия Верховного федерального суда единогласно решила подтвердить постановление судьи Алешандри ди Мораиса и сохранить приостановление работы X", - отмечает СМИ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Маск раскритиковал приостановку работы соцсети Х в Бразилии
31 августа, 00:44
Работа соцсети приостановлена до выполнения требований суда - оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране.
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Во вторник коллегия Верховного суда из пяти судей должна была поддержать или отклонить принятое решение.
Ранее в понедельник Макс пригрозил, что если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться ответного ареста государственных активов. Маск также заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Бразилии заморозили счета компании Маска Starlink
29 августа, 21:21
 
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