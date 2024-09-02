https://ria.ru/20240902/brazilija-1970100174.html

ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X

ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X - РИА Новости, 02.09.2024

ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X

Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно подтвердила решение о приостановлении работы X в стране, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:47

2024-09-02T21:47

2024-09-02T21:47

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно подтвердила решение о приостановлении работы X в стране, сообщил новостной портал G1. "Первая коллегия Верховного федерального суда единогласно решила подтвердить постановление судьи Алешандри ди Мораиса и сохранить приостановление работы X", - отмечает СМИ. Работа соцсети приостановлена до выполнения требований суда - оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Во вторник коллегия Верховного суда из пяти судей должна была поддержать или отклонить принятое решение. Ранее в понедельник Макс пригрозил, что если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться ответного ареста государственных активов. Маск также заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.

https://ria.ru/20240831/mask-1969615730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, бразилия, илон маск, spacex