https://ria.ru/20240902/bilayn-1969525750.html

Билайн предлагает бесплатный тест решений для быстрой связи в офисе

Билайн предлагает бесплатный тест решений для быстрой связи в офисе - РИА Новости, 02.09.2024

Билайн предлагает бесплатный тест решений для быстрой связи в офисе

Билайн бизнес предлагает бесплатно протестировать услуги для быстрой организации связи в офисе – улучшение мобильного покрытия, быстрые включения интернет с... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:00

2024-09-02T10:00

2024-09-02T10:00

технологии

билайн

вымпелком

интернет

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Билайн бизнес предлагает бесплатно протестировать услуги для быстрой организации связи в офисе – улучшение мобильного покрытия, быстрые включения интернет с резервированием и Wi-Fi с расширенными возможностями для бизнеса, сообщает ПАО "ВымпелКом".Период тестирования составит 14 календарных дней, далее включается тарификация. Если услуга не подойдет, от нее можно отказаться без оплаты.Услуга "Мультисим" используется для организации быстрого интернет-соединения с "горячим" резервированием. С его помощью решается вопрос подключения к сети без использования провода. Очень востребовано в ритейле, для быстрого разворачивания торговых точек, или если есть лишь один провайдер, предлагающий проводное подключение к интернету по неподходящим вам условиям.Мультисим оборудование внешне выглядит как обычный маршрутизатор, в который устанавливается несколько сим-карт разных операторов. Возможно использование сигнала от каждой карты по очереди, в зависимости от того, какой в данный момент сильнее, или объединение нескольких сигналов от сим-карт в один канал передачи данных, уточнили в компании.В обоих случаях заказчик получает стабильное интернет-подключение со статическим IP-адресом (что особенно удобно для настройки внутренних систем клиента).Но возможна и другая ситуация, при которой у бизнеса есть интернет, но нет устойчивого сигнала мобильной связи. Например, при работе в крупных торговых центрах, в цокольных помещениях или зданиях с массивными стенами.На помощь придет услуга "Улучшение покрытия" от билайн бизнес с устройствами Сота и Сота ПРО. При подключении к интернет-сети они создают надёжное покрытие 4G. Установка ПРО версии возможна даже на улице, благодаря степени защиты IP 66, что позволит вам обеспечить мобильной связью не только помещения внутри, но и территорию вокруг, говорится в сообщении.Кроме сети необходимой для непосредственной работы предприятия, бизнес заботится о своих посетителях. Услуга гостевого Wi-Fi давно стала стандартом в сфере услуг, особенно в том случае, если клиенты проводят много времени в вашем заведении.Помимо того, что "Управляемый Wi-Fi" от билайн бизнес положительно влияет на лояльность пользователей, с его помощью можно закрывать и другие бизнес задачи. В этом поможет личный кабинет, в котором можно менять страницу авторизации, запускать рекламные кампании, настраивать способ идентификации и задавать индивидуальные параметры для разных точек доступа, заключили в компании.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLu1YkDhWQ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, билайн, вымпелком, интернет