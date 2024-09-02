https://ria.ru/20240902/bespilotnik-1970047650.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.09.2024

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Курской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:05

2024-09-02T17:05

2024-09-02T17:07

специальная военная операция на украине

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Курской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России."Второго сентября около 15.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина