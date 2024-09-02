https://ria.ru/20240902/bespilotnik-1970047650.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.09.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Курской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:05
2024-09-02T17:05
2024-09-02T17:07
специальная военная операция на украине
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Курской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России."Второго сентября около 15.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили над территорией Курской области дрон ВСУ