https://ria.ru/20240902/belgorod-1970078800.html

Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое

Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое - РИА Новости, 02.09.2024

Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое

Состояние детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими военными, стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:12

2024-09-02T19:12

2024-09-02T19:13

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими военными, стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. "Состояние детей при поступлении стабильно тяжелое, обусловленное обширным характером полученных травм и пребыванием в послеоперационном периоде. Сейчас они находятся под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии", - сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной, слова которого приводит пресс-служба министерства. Уточняется, что пациентам будет выполнено комплексное обследование и определена тактика дальнейшего лечения, в том числе хирургического. Всего в детскую клиническую больницу Минздрава РФ было доставлено трое детей, которые пострадали в ходе обстрелов Белгорода.

https://ria.ru/20240902/belgorod-1970077617.html

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происшествия, белгород, россия, здоровье - общество, вооруженные силы украины