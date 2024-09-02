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Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:12 02.09.2024 (обновлено: 19:13 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/belgorod-1970078800.html
Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое
Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое - РИА Новости, 02.09.2024
Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое
Состояние детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими военными, стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:12
2024-09-02T19:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
здоровье - общество
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими военными, стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. "Состояние детей при поступлении стабильно тяжелое, обусловленное обширным характером полученных травм и пребыванием в послеоперационном периоде. Сейчас они находятся под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии", - сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной, слова которого приводит пресс-служба министерства. Уточняется, что пациентам будет выполнено комплексное обследование и определена тактика дальнейшего лечения, в том числе хирургического. Всего в детскую клиническую больницу Минздрава РФ было доставлено трое детей, которые пострадали в ходе обстрелов Белгорода.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1970077617.html
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происшествия, белгород, россия, здоровье - общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Здоровье - Общество, Вооруженные силы Украины
Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое

Пострадавшие при атаках Белгорода дети находятся в стабильно тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими военными, стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
"Состояние детей при поступлении стабильно тяжелое, обусловленное обширным характером полученных травм и пребыванием в послеоперационном периоде. Сейчас они находятся под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии", - сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Уточняется, что пациентам будет выполнено комплексное обследование и определена тактика дальнейшего лечения, в том числе хирургического.
Всего в детскую клиническую больницу Минздрава РФ было доставлено трое детей, которые пострадали в ходе обстрелов Белгорода.
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