https://ria.ru/20240902/belgorod-1970078800.html
Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое
Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое - РИА Новости, 02.09.2024
Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое
Состояние детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими военными, стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:12
2024-09-02T19:12
2024-09-02T19:13
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими военными, стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. "Состояние детей при поступлении стабильно тяжелое, обусловленное обширным характером полученных травм и пребыванием в послеоперационном периоде. Сейчас они находятся под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии", - сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной, слова которого приводит пресс-служба министерства. Уточняется, что пациентам будет выполнено комплексное обследование и определена тактика дальнейшего лечения, в том числе хирургического. Всего в детскую клиническую больницу Минздрава РФ было доставлено трое детей, которые пострадали в ходе обстрелов Белгорода.
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происшествия, белгород, россия, здоровье - общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Здоровье - Общество, Вооруженные силы Украины
Состояние детей, пострадавших при обстрелах Белгорода, стабильно тяжелое
Пострадавшие при атаках Белгорода дети находятся в стабильно тяжелом состоянии
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в ходе обстрелов Белгорода украинскими военными, стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
"Состояние детей при поступлении стабильно тяжелое, обусловленное обширным характером полученных травм и пребыванием в послеоперационном периоде. Сейчас они находятся под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии", - сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Уточняется, что пациентам будет выполнено комплексное обследование и определена тактика дальнейшего лечения, в том числе хирургического.
Всего в детскую клиническую больницу Минздрава РФ было доставлено трое детей, которые пострадали в ходе обстрелов Белгорода.