https://ria.ru/20240902/belgorod-1970077617.html
В белгородских больницах находятся 44 пострадавших при обстреле ВСУ
В белгородских больницах находятся 44 пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
В белгородских больницах находятся 44 пострадавших при обстреле ВСУ
В больницах Белгорода с 30 августа на стационарном лечении находятся 44 пострадавших при обстрелах города, в том числе шесть детей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:04
2024-09-02T19:04
2024-09-02T19:16
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В больницах Белгорода с 30 августа на стационарном лечении находятся 44 пострадавших при обстрелах города, в том числе шесть детей, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ."На стационарном лечении в больницах Белгорода находятся 44 пострадавших при обстрелах города с 30 августа, в том числе шесть детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все они получают медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.Еще 24 человека получили медицинскую помощь амбулаторно.Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20240902/deti-1970076062.html
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белгород, россия, вооруженные силы украины, происшествия, здоровье - общество
Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество
В белгородских больницах находятся 44 пострадавших при обстреле ВСУ
В белгородских больницах с 30 августа находятся 44 пострадавших при обстреле ВСУ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В больницах Белгорода с 30 августа на стационарном лечении находятся 44 пострадавших при обстрелах города, в том числе шесть детей, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
"На стационарном лечении в больницах Белгорода находятся 44 пострадавших при обстрелах города с 30 августа, в том числе шесть детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все они получают медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.
Еще 24 человека получили медицинскую помощь амбулаторно.
Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.