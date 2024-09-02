https://ria.ru/20240902/belgorod-1969893363.html

В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ разрушен детский сад

В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ разрушен детский сад - РИА Новости, 02.09.2024

В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ разрушен детский сад

Детский сад в Белгороде разрушен в результате прямого попадания украинского снаряда, для оценки ущерба привлекают экспертную комиссию, сообщил глава городской... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:31

2024-09-02T08:31

2024-09-02T08:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

валентин демидов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Детский сад в Белгороде разрушен в результате прямого попадания украинского снаряда, для оценки ущерба привлекают экспертную комиссию, сообщил глава городской администрации Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Утром в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала над Белгородом, в городе есть прямые попадания по одному социальному и одному коммерческому объекту. Из-за сложно оперативной обстановки школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады работать не будут. "Последствия обстрела уточняются. По информации на этот час, к счастью, обошлось без пострадавших. Есть разрушения социального объекта – детского сада, куда было прямое попадание. Привлекаем экспертную строительную организацию, которая подготовит заключение", - написал Демидов.

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933728524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, валентин демидов, вячеслав гладков