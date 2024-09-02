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Бельгия выбрала главу МИД кандидатом в новый состав Еврокомиссии

Бельгия выбрала главу МИД кандидатом в новый состав Еврокомиссии - РИА Новости, 02.09.2024

Бельгия выбрала главу МИД кандидатом в новый состав Еврокомиссии

Бельгия выбрала исполняющую обязанности главы МИД Аджу Лябиб кандидатом в новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет, сообщило бельгийское информагентство... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:41

2024-09-02T16:41

2024-09-02T16:41

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Бельгия выбрала исполняющую обязанности главы МИД Аджу Лябиб кандидатом в новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет, сообщило бельгийское информагентство Belga. "Бельгия предложила Аджу Лябиб в качестве кандидата в Европейскую комиссию", - говорится сообщении агентства. Ранее сообщалось, что Бельгия могла оставить в составе ЕК нынешнего еврокомиссара Дидье Рейндерса, который отвечает за правовые вопросы. В пользу назначение Лябиб мог сыграть тот факт, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает соблюдать гендерное равенство при формирования нового состава этого и исполнительного органа ЕС. Также Лябиб получила значительный опыт работы в структурах ЕС в первой половине текущего года, когда Бельгия председательствовала в Совете Евросоюзе. Бывшая ведущая бельгийского франкоязычного телеканала RTBF и вице-президент Высшего совета по образованию в области СМИ Аджа Лябиб была назначена министром иностранных дел Бельгии в 2022 году. На этом посту она сменила Софи Вильмес, которая накануне ушла в отставку по семейным причинам. Назначение Лябиб на пост главы МИД стало неожиданностью, учитывая, что она не имела к тому времени политического и дипломатического опыта. Однако, как пояснил глава "Реформаторского движения" Жорж-Луи Буше, за свою долгую журналистскую карьеру она имела возможность погружаться в важнейшие международные досье. В частности, Лябиб освещала ближневосточной конфликт, ситуацию в Афганистане, а также работала на выборах в США. Избранная главой ЕК на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен в настоящее время формирует новый состав Еврокомиссии. Предварительное обсуждение кандидатов в европейские комиссары в Европарламенте намечено на 11 сентября.

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