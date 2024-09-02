Рейтинг@Mail.ru
Бельгия выбрала главу МИД кандидатом в новый состав Еврокомиссии - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/belgija-1970036793.html
Бельгия выбрала главу МИД кандидатом в новый состав Еврокомиссии
Бельгия выбрала главу МИД кандидатом в новый состав Еврокомиссии - РИА Новости, 02.09.2024
Бельгия выбрала главу МИД кандидатом в новый состав Еврокомиссии
Бельгия выбрала исполняющую обязанности главы МИД Аджу Лябиб кандидатом в новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет, сообщило бельгийское информагентство... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:41
2024-09-02T16:41
в мире
бельгия
афганистан
сша
аджа лябиб
урсула фон дер ляйен
дидье рейндерс
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Бельгия выбрала исполняющую обязанности главы МИД Аджу Лябиб кандидатом в новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет, сообщило бельгийское информагентство Belga. "Бельгия предложила Аджу Лябиб в качестве кандидата в Европейскую комиссию", - говорится сообщении агентства. Ранее сообщалось, что Бельгия могла оставить в составе ЕК нынешнего еврокомиссара Дидье Рейндерса, который отвечает за правовые вопросы. В пользу назначение Лябиб мог сыграть тот факт, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает соблюдать гендерное равенство при формирования нового состава этого и исполнительного органа ЕС. Также Лябиб получила значительный опыт работы в структурах ЕС в первой половине текущего года, когда Бельгия председательствовала в Совете Евросоюзе. Бывшая ведущая бельгийского франкоязычного телеканала RTBF и вице-президент Высшего совета по образованию в области СМИ Аджа Лябиб была назначена министром иностранных дел Бельгии в 2022 году. На этом посту она сменила Софи Вильмес, которая накануне ушла в отставку по семейным причинам. Назначение Лябиб на пост главы МИД стало неожиданностью, учитывая, что она не имела к тому времени политического и дипломатического опыта. Однако, как пояснил глава "Реформаторского движения" Жорж-Луи Буше, за свою долгую журналистскую карьеру она имела возможность погружаться в важнейшие международные досье. В частности, Лябиб освещала ближневосточной конфликт, ситуацию в Афганистане, а также работала на выборах в США. Избранная главой ЕК на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен в настоящее время формирует новый состав Еврокомиссии. Предварительное обсуждение кандидатов в европейские комиссары в Европарламенте намечено на 11 сентября.
https://ria.ru/20240812/evrokomissija-1965716437.html
https://ria.ru/20240716/kredit-1959963610.html
https://ria.ru/20240829/posol-1969278566.html
бельгия
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, афганистан, сша, аджа лябиб, урсула фон дер ляйен, дидье рейндерс, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Бельгия, Афганистан, США, Аджа Лябиб, Урсула фон дер Ляйен, Дидье Рейндерс, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Евросоюза
Бельгия выбрала главу МИД кандидатом в новый состав Еврокомиссии

Belga: Бельгия выбрала и.о. главы МИД Лябиб кандидатом в новый состав ЕК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Бельгия выбрала исполняющую обязанности главы МИД Аджу Лябиб кандидатом в новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет, сообщило бельгийское информагентство Belga.
"Бельгия предложила Аджу Лябиб в качестве кандидата в Европейскую комиссию", - говорится сообщении агентства.
Кинолог батальона Спарта со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Еврокомиссия профинансировала подготовку украинских женщин-кинологов
12 августа, 14:36
Ранее сообщалось, что Бельгия могла оставить в составе ЕК нынешнего еврокомиссара Дидье Рейндерса, который отвечает за правовые вопросы.
В пользу назначение Лябиб мог сыграть тот факт, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает соблюдать гендерное равенство при формирования нового состава этого и исполнительного органа ЕС. Также Лябиб получила значительный опыт работы в структурах ЕС в первой половине текущего года, когда Бельгия председательствовала в Совете Евросоюзе.
Бывшая ведущая бельгийского франкоязычного телеканала RTBF и вице-президент Высшего совета по образованию в области СМИ Аджа Лябиб была назначена министром иностранных дел Бельгии в 2022 году.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС
16 июля, 11:36
На этом посту она сменила Софи Вильмес, которая накануне ушла в отставку по семейным причинам. Назначение Лябиб на пост главы МИД стало неожиданностью, учитывая, что она не имела к тому времени политического и дипломатического опыта.
Однако, как пояснил глава "Реформаторского движения" Жорж-Луи Буше, за свою долгую журналистскую карьеру она имела возможность погружаться в важнейшие международные досье. В частности, Лябиб освещала ближневосточной конфликт, ситуацию в Афганистане, а также работала на выборах в США.
Избранная главой ЕК на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен в настоящее время формирует новый состав Еврокомиссии. Предварительное обсуждение кандидатов в европейские комиссары в Европарламенте намечено на 11 сентября.
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Новый посол Бельгии в России имеет русские корни
29 августа, 16:31
 
В миреБельгияАфганистанСШААджа ЛябибУрсула фон дер ЛяйенДидье РейндерсЕврокомиссияЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала