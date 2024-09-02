https://ria.ru/20240902/batsazov-1970087407.html

Умер народный артист России Юрий Бацазов

Умер народный артист России Юрий Бацазов - РИА Новости, 02.09.2024

Умер народный артист России Юрий Бацазов

Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:27

2024-09-02T20:27

2024-09-02T20:27

культура

россия

сергей меняйло

новости культуры

культура

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "Печальная новость. Не стало Народного артиста России и Северной Осетии, оперного певца Юрия Бацазова. Мои искренние соболезнования родным и близким", - написал Меняйло в своем-Telegram канале. Глава отметил, что Юрий Азмадиевич всю свою жизнь посвятил национальному музыкальному искусству – его искренне любили зрители, ценили коллеги.

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей меняйло, новости культуры, культура, республика северная осетия - алания