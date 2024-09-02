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Умер народный артист России Юрий Бацазов - РИА Новости, 02.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:27 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/batsazov-1970087407.html
Умер народный артист России Юрий Бацазов
Умер народный артист России Юрий Бацазов - РИА Новости, 02.09.2024
Умер народный артист России Юрий Бацазов
Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:27
2024-09-02T20:27
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новости культуры
культура
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "Печальная новость. Не стало Народного артиста России и Северной Осетии, оперного певца Юрия Бацазова. Мои искренние соболезнования родным и близким", - написал Меняйло в своем-Telegram канале. Глава отметил, что Юрий Азмадиевич всю свою жизнь посвятил национальному музыкальному искусству – его искренне любили зрители, ценили коллеги.
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россия, сергей меняйло, новости культуры, культура, республика северная осетия - алания
Культура, Россия, Сергей Меняйло, Новости культуры, Культура, Республика Северная Осетия - Алания
Умер народный артист России Юрий Бацазов

Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов

© Фото : Сергей Меняйло/TelegramНародный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов
Народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Сергей Меняйло/Telegram
Народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«
"Печальная новость. Не стало Народного артиста России и Северной Осетии, оперного певца Юрия Бацазова. Мои искренние соболезнования родным и близким", - написал Меняйло в своем-Telegram канале.
Глава отметил, что Юрий Азмадиевич всю свою жизнь посвятил национальному музыкальному искусству – его искренне любили зрители, ценили коллеги.
 
КультураРоссияСергей МеняйлоНовости культурыКультураРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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