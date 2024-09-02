https://ria.ru/20240902/bakalchuk-1969968361.html

Суд принял решение о рассмотрении иска Бакальчук

Суд принял решение о рассмотрении иска Бакальчук - РИА Новости, 02.09.2024

Суд принял решение о рассмотрении иска Бакальчук

Савеловский суд Москвы 12 сентября проведет беседу по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом, сообщили РИА РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:11

2024-09-02T13:11

2024-09-02T13:21

россия

москва

татьяна бакальчук

wildberries

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 12 сентября проведет беседу по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Савёловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С.",- сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240827/bakalchuk-1968727043.html

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