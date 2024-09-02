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Суд принял решение о рассмотрении иска Бакальчук - РИА Новости, 02.09.2024
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13:11 02.09.2024 (обновлено: 13:21 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/bakalchuk-1969968361.html
Суд принял решение о рассмотрении иска Бакальчук
Суд принял решение о рассмотрении иска Бакальчук - РИА Новости, 02.09.2024
Суд принял решение о рассмотрении иска Бакальчук
Савеловский суд Москвы 12 сентября проведет беседу по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом, сообщили РИА РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:11
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россия
москва
татьяна бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 12 сентября проведет беседу по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Савёловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С.",- сказал собеседник агентства.
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россия, москва, татьяна бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries
Россия, Москва, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
Суд принял решение о рассмотрении иска Бакальчук

Суд рассмотрит иск Бакальчук о разводе с супругом 12 сентября

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Бакальчук, генеральный директор, Wildberries
Татьяна Бакальчук, генеральный директор, Wildberries - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Татьяна Бакальчук, генеральный директор, Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 12 сентября проведет беседу по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Савёловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С.",- сказал собеседник агентства.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Бакальчук попросил Telegram не передавать каналы Wildberries ООО "РВБ"
27 августа, 13:36
 
РоссияМоскваТатьяна БакальчукWildberriesСитуация вокруг Wildberries
 
 
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