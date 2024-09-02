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Командир спецназа "Ахмат" вручил орден Мужества заместителю Бахаеву - РИА Новости, 02.09.2024
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22:43 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/bahaev-1970104449.html
Командир спецназа "Ахмат" вручил орден Мужества заместителю Бахаеву
Командир спецназа "Ахмат" вручил орден Мужества заместителю Бахаеву - РИА Новости, 02.09.2024
Командир спецназа "Ахмат" вручил орден Мужества заместителю Бахаеву
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов торжественно вручил орден Мужества... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:43
2024-09-02T22:43
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов торжественно вручил орден Мужества своему заместителю Ахмеду Бахаеву. "Я считаю, что Ахмед у нас заслужил орден мужества, как никто другой. Я его с этим поздравляю!" - сообщил Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что Бахаев с первых дней службы "проявляет невероятную отвагу и самоотверженность, стоя на защите нашей страны".
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россия, апты алаудинов
Россия, Апты Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" вручил орден Мужества заместителю Бахаеву

Алаудинов торжественно вручил орден Мужества своему заместителю Бахаеву

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Орден Мужества
 Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Орден Мужества. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов торжественно вручил орден Мужества своему заместителю Ахмеду Бахаеву.
«
"Я считаю, что Ахмед у нас заслужил орден мужества, как никто другой. Я его с этим поздравляю!" - сообщил Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что Бахаев с первых дней службы "проявляет невероятную отвагу и самоотверженность, стоя на защите нашей страны".
Политический деятель Захар Прилепин и российские пранкеры Вован и Лексус после получения госнаград в Кремле. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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РоссияАпты Алаудинов
 
 
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