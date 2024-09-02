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Командир спецназа "Ахмат" вручил орден Мужества заместителю Бахаеву

Командир спецназа "Ахмат" вручил орден Мужества заместителю Бахаеву - РИА Новости, 02.09.2024

Командир спецназа "Ахмат" вручил орден Мужества заместителю Бахаеву

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов торжественно вручил орден Мужества... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:43

2024-09-02T22:43

2024-09-02T22:43

россия

апты алаудинов

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов торжественно вручил орден Мужества своему заместителю Ахмеду Бахаеву. "Я считаю, что Ахмед у нас заслужил орден мужества, как никто другой. Я его с этим поздравляю!" - сообщил Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что Бахаев с первых дней службы "проявляет невероятную отвагу и самоотверженность, стоя на защите нашей страны".

https://ria.ru/20240704/prilepin-1957354353.html

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россия, апты алаудинов