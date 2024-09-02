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Отреставрированный автограф Чайковского покажут в Музее музыки
Отреставрированный автограф Чайковского покажут в Музее музыки - РИА Новости, 02.09.2024
Отреставрированный автограф Чайковского покажут в Музее музыки
Отреставрированный автограф Петра Чайковского - оркестровую партитуру оперы "Евгений Онегин" представят в Музее музыки на выставке "Онегин. Открытый финал",... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:36
2024-09-02T13:36
2024-09-02T13:36
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Отреставрированный автограф Петра Чайковского - оркестровую партитуру оперы "Евгений Онегин" представят в Музее музыки на выставке "Онегин. Открытый финал", сообщили в министерстве культуры РФ."Музей музыки впервые покажет отреставрированный автограф Петра Чайковского. Уникальная работа композитора над оперой "Евгений Онегин" станет одним из главных экспонатов выставки "Онегин. Открытый финал", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Специалисты музея провели кропотливую работу: восстановили корешковые части и разрывы, восполнили утраты, воссоздали исходную структуру книжного блока, укрепили ветхую ткань переплета, отметили в министерстве.Автограф представляет собой оркестровую партитуру с подстрочным переложением для фортепиано, над которым композитор начал работать осенью 1877 года и продолжил в течение января-февраля 1878 года. В пресс-службе добавили, что документ сохранил не только процесс работы Чайковского над оперой, но и пометы издателя Петра Юргенсона, а также дирижерские пометы композитора Николая Рубинштейна.
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петр чайковский, россия
Музейные маршруты России, Петр Чайковский, Россия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Отреставрированный автограф Петра Чайковского - оркестровую партитуру оперы "Евгений Онегин" представят в Музее музыки на выставке "Онегин. Открытый финал", сообщили в министерстве культуры РФ.
"Музей музыки впервые покажет отреставрированный автограф Петра Чайковского. Уникальная работа композитора над оперой "Евгений Онегин" станет одним из главных экспонатов выставки "Онегин. Открытый финал", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Специалисты музея провели кропотливую работу: восстановили корешковые части и разрывы, восполнили утраты, воссоздали исходную структуру книжного блока, укрепили ветхую ткань переплета, отметили в министерстве.
Автограф представляет собой оркестровую партитуру с подстрочным переложением для фортепиано, над которым композитор начал работать осенью 1877 года и продолжил в течение января-февраля 1878 года. В пресс-службе добавили, что документ сохранил не только процесс работы Чайковского над оперой, но и пометы издателя Петра Юргенсона, а также дирижерские пометы композитора Николая Рубинштейна.