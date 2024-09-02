https://ria.ru/20240902/aviabomba-1970016752.html

В Курской области уничтожили авиабомбу и два кассетных боеприпаса

В Курской области уничтожили авиабомбу и два кассетных боеприпаса - РИА Новости, 02.09.2024

В Курской области уничтожили авиабомбу и два кассетных боеприпаса

Пиротехники МЧС России за сутки обнаружили и уничтожили в Курской области авиабомбу и два кассетных боеприпаса М-77, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:55

2024-09-02T15:55

2024-09-02T15:55

происшествия

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пиротехники МЧС России за сутки обнаружили и уничтожили в Курской области авиабомбу и два кассетных боеприпаса М-77, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России 3 раза привлекались к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории 1 муниципального района. Обнаружены и уничтожены одна авиабомба и 2 кассетных боеприпаса М-77. Всего саперами МЧС России уничтожено более 308 взрывоопасных предметов, обследовано более 23 гектаров территорий населенных пунктов и иных объектов", - говорится в сообщении. В МЧС напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить об этом по телефону "112". "В Курской области проводятся мероприятия по радиационному и химическому мониторингу. Радиационный фон в норме, АХОВ не выявлено", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240830/himars-1969502000.html

россия

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происшествия, россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)