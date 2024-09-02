https://ria.ru/20240902/alaudinov-1969872685.html

Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении

Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 02.09.2024

Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении

Российские войска уничтожили за день на Курском направлении три единицы техники ВСУ, а также миномет и квадроцикл, сообщил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T01:51

2024-09-02T01:51

2024-09-02T05:46

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

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курская область

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили за день на Курском направлении три единицы техники ВСУ, а также миномет и квадроцикл, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Наши ребята в направлении Русское Поречное двигающуюся технику сегодня жгли. Сожгли три техники фашистские. Кроме этого, соседи сегодня у нас пожгли один квадроцикл и один миномет", — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов отметил, что на участке, контролируемым спецназом "Ахмат", сохраняется спокойная обстановка.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240901/pravitelstvo-1969829059.html

https://ria.ru/20240901/akhmat-1969763425.html

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апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область