https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969785133.html

"Отправил легионы". На Западе раскрыли зловещий план Зеленского

"Отправил легионы". На Западе раскрыли зловещий план Зеленского - РИА Новости, 01.09.2024

"Отправил легионы". На Западе раскрыли зловещий план Зеленского

Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:23

2024-09-01T10:23

2024-09-01T16:21

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евросоюз

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Человек, которого ЕС и США выдают за борца за свободу, на самом деле глубоко коррумпированный диктатор. Зеленский отправил легионы своих людей на погибель, при этом накопив огромное состояние. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический мировой конфликт", — написал журналист.The Financial Times 26 августа сообщила, что украинское правительство операцией ВСУ в Курской области пересекло красную линию Вашингтона.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса с Россией. В Кремле же отмечали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240901/forbes-1969778120.html

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

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