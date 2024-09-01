https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969785133.html
"Отправил легионы". На Западе раскрыли зловещий план Зеленского
"Отправил легионы". На Западе раскрыли зловещий план Зеленского - РИА Новости, 01.09.2024
"Отправил легионы". На Западе раскрыли зловещий план Зеленского
Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:23
2024-09-01T10:23
2024-09-01T16:21
в мире
россия
сша
курская область
владимир зеленский
чей боуз
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Человек, которого ЕС и США выдают за борца за свободу, на самом деле глубоко коррумпированный диктатор. Зеленский отправил легионы своих людей на погибель, при этом накопив огромное состояние. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический мировой конфликт", — написал журналист.The Financial Times 26 августа сообщила, что украинское правительство операцией ВСУ в Курской области пересекло красную линию Вашингтона.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса с Россией. В Кремле же отмечали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240901/forbes-1969778120.html
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
россия
сша
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, курская область, владимир зеленский, чей боуз, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, США, Курская область, Владимир Зеленский, Чей Боуз, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Политика
"Отправил легионы". На Западе раскрыли зловещий план Зеленского
Журналист Боуз: Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный конфликт