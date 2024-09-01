Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта
Зеленский счел непростой для ВСУ обстановку на четырех направлениях
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в субботу заявил, что из-за активных боевых действий на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ, ситуация, а сложнее всего украинским боевикам приходится на красноармейском участке.
«
"Сегодня говорил с главкомом (ВСУ Александром Сырским - Прим. ред.). Покровское (киевский режим переименовал Красноармейск в Покровск — Прим. Ред.) направление — больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту", — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков 21 августа заявил, что на Красноармейском и Торецком направлениях для ВСУ уже случился тактический кризис, который может перерасти в оперативный.
Сырский ранее заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта. Он пожаловался, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.
На минувшей неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под их контроль. По словам Ганчева, ВС России медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску. Он также заявлял, что российские войска добились продвижения на Сватовско-Купянском направлении в районе поселка Синьковка.
Минобороны 30 августа сообщало, что российская группировка "Запад" освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.