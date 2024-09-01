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Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:52 01.09.2024 (обновлено: 04:11 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969761848.html
Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта
Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта - РИА Новости, 01.09.2024
Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта
Владимир Зеленский в субботу заявил, что из-за активных боевых действий на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:52
2024-09-01T04:11
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
олег стариков
россия
киев
харьковская область
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в субботу заявил, что из-за активных боевых действий на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ, ситуация, а сложнее всего украинским боевикам приходится на красноармейском участке.&quot;Сегодня говорил с главкомом (ВСУ Александром Сырским - Прим. ред.). Покровское (киевский режим переименовал Красноармейск в Покровск — Прим. Ред.) направление — больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту&quot;, — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.Полковник СБУ в отставке Олег Стариков 21 августа заявил, что на Красноармейском и Торецком направлениях для ВСУ уже случился тактический кризис, который может перерасти в оперативный.Сырский ранее заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта. Он пожаловался, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.На минувшей неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под их контроль. По словам Ганчева, ВС России медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску. Он также заявлял, что российские войска добились продвижения на Сватовско-Купянском направлении в районе поселка Синьковка.Минобороны 30 августа сообщало, что российская группировка "Запад" освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
https://ria.ru/20240831/forbes-1969697845.html
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владимир зеленский, олег стариков, россия, киев, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Олег Стариков, Россия, Киев, Харьковская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта

Зеленский счел непростой для ВСУ обстановку на четырех направлениях

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в субботу заявил, что из-за активных боевых действий на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ, ситуация, а сложнее всего украинским боевикам приходится на красноармейском участке.
«

"Сегодня говорил с главкомом (ВСУ Александром Сырским - Прим. ред.). Покровское (киевский режим переименовал Красноармейск в Покровск — Прим. Ред.) направление — больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту", — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
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"Не остановили русских". СМИ сообщили о провале ВСУ на фронте
Вчера, 16:17
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков 21 августа заявил, что на Красноармейском и Торецком направлениях для ВСУ уже случился тактический кризис, который может перерасти в оперативный.
Сырский ранее заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта. Он пожаловался, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.
На минувшей неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях.
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Вчера, 12:14
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под их контроль. По словам Ганчева, ВС России медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску. Он также заявлял, что российские войска добились продвижения на Сватовско-Купянском направлении в районе поселка Синьковка.
Минобороны 30 августа сообщало, что российская группировка "Запад" освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Зеленский обратился к Западу с отчаянным требованием по России
02:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийОлег СтариковРоссияКиевХарьковская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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