https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969761848.html

Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта

Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта - РИА Новости, 01.09.2024

Зеленский назвал четыре напряженных для ВСУ направления фронта

Владимир Зеленский в субботу заявил, что из-за активных боевых действий на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T02:52

2024-09-01T02:52

2024-09-01T04:11

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

олег стариков

россия

киев

харьковская область

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в субботу заявил, что из-за активных боевых действий на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ, ситуация, а сложнее всего украинским боевикам приходится на красноармейском участке."Сегодня говорил с главкомом (ВСУ Александром Сырским - Прим. ред.). Покровское (киевский режим переименовал Красноармейск в Покровск — Прим. Ред.) направление — больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту", — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.Полковник СБУ в отставке Олег Стариков 21 августа заявил, что на Красноармейском и Торецком направлениях для ВСУ уже случился тактический кризис, который может перерасти в оперативный.Сырский ранее заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта. Он пожаловался, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.На минувшей неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под их контроль. По словам Ганчева, ВС России медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску. Он также заявлял, что российские войска добились продвижения на Сватовско-Купянском направлении в районе поселка Синьковка.Минобороны 30 августа сообщало, что российская группировка "Запад" освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.

https://ria.ru/20240831/forbes-1969697845.html

https://ria.ru/20240831/welt-1969658729.html

https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969760795.html

россия

киев

харьковская область

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владимир зеленский, олег стариков, россия, киев, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины