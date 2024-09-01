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Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о снижении возраста мобилизации - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:52 01.09.2024 (обновлено: 21:33 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/zelenskij-1969853037.html
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о снижении возраста мобилизации
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о снижении возраста мобилизации - РИА Новости, 01.09.2024
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о снижении возраста мобилизации
Петиция о снижении верхней планки мобилизационного возраста на Украине набрала более 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:52
2024-09-01T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
федор вениславский
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Петиция о снижении верхней планки мобилизационного возраста на Украине набрала более 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. В документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского, предлагается "уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет с целью улучшения экономического состояния в стране". Петиция была зарегистрирована 5 июля и уже набрала почти 26 тысяч голосов. В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным Минобороны Украины, составляет 60 лет.В середине августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко призвал снизить верхнюю границу призывного возраста до 50 лет, одновременно понизив нижнюю до 20. Украинский депутат Федор Вениславский при этом утверждал, что существует "консолидированная позиция всех властных институтов" против дальнейшего снижения возраста мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969262672.html
https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969838517.html
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в мире, украина, владимир зеленский, федор вениславский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о снижении возраста мобилизации

Зеленского обязали рассмотреть петицию о снижении возраста мобилизации до 50 лет

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Петиция о снижении верхней планки мобилизационного возраста на Украине набрала более 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
В документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского, предлагается "уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет с целью улучшения экономического состояния в стране". Петиция была зарегистрирована 5 июля и уже набрала почти 26 тысяч голосов.
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На Украине могут запустить "экономическое бронирование" от мобилизации
29 августа, 15:48
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным Минобороны Украины, составляет 60 лет.
В середине августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко призвал снизить верхнюю границу призывного возраста до 50 лет, одновременно понизив нижнюю до 20. Украинский депутат Федор Вениславский при этом утверждал, что существует "консолидированная позиция всех властных институтов" против дальнейшего снижения возраста мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийФедор ВениславскийВерховная Рада Украины
 
 
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