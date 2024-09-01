https://ria.ru/20240901/zarplata-1969758815.html

Сверхурочную работу начнут оплачивать с учетом зарплаты со стимулирующими

Сверхурочную работу начнут оплачивать с учетом зарплаты со стимулирующими - РИА Новости, 01.09.2024

Сверхурочную работу начнут оплачивать с учетом зарплаты со стимулирующими

Сверхурочная работа с 1 сентября в России будет оплачиваться с учетом размера полной зарплаты со стимулирующими и компенсационными выплатами - в первые два часа РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:46

2024-09-01T01:46

2024-09-01T01:46

россия

общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сверхурочная работа с 1 сентября в России будет оплачиваться с учетом размера полной зарплаты со стимулирующими и компенсационными выплатами - в первые два часа минимум в полуторном размере, а в последующие часы в двойном, свидетельствует федеральный закон о внесении изменений в статью 152 Трудового кодекса РФ. "Сверхурочная работа оплачивается, исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере", - говорится в законе. Согласно документу, точные размеры оплаты сверхурочной работы могут быть определены коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором. "По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом", - уточняется в законе.

https://ria.ru/20240830/rabota-1969361044.html

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россия, общество