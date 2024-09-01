https://ria.ru/20240901/yubiley-1969747882.html

Друзей — со 120-летием!

Друзей — со 120-летием! - РИА Новости, 01.09.2024

Друзей — со 120-летием!

Поздравлять друзей с большим юбилеем всегда приятно, вдвойне интереснее, когда вы — друзья-соперники. Сто двадцать лет назад начало отсчет своей истории... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:00

2024-09-01T08:00

2024-09-01T09:47

общество

россия

ссср

юлиан семенов

евгений халдей

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Поздравлять друзей с большим юбилеем всегда приятно, вдвойне интереснее, когда вы — друзья-соперники. Сто двадцать лет назад начало отсчет своей истории новостное агентство, без которого трудно представить историю нашей страны — России и СССР. Телеграфное агентство Советского Союза — его депеши доносили новости о самых важных решениях руководства государства, радостных и трагичных событиях на фронтах Великой Отечественной, внушающих гордость событиях — как было с полетом Гагарина в космос.Все важнейшие вехи эпохи четко фиксировались в тассовках, как до сих пор по старой памяти называют любые агентские сообщения работники телевидения. Доверие высшего руководства страны — то, что всегда было с вами. И недаром главной фразой, по которой узнают вас, стала появившаяся в советской печати 1930-х годов и увековеченная Юлианом Семеновым — "уполномочен заявить".Настоящими героями стали фронтовые корреспонденты, имена многих из них известны по всему миру, — как Евгений Халдей, сделавший исторический снимок водружения Знамени Победы над Рейхстагом.Военкоры ТАСС продолжают традиции своих прославленных предшественников и сегодня, ежедневно передавая сообщения из зоны специальной военной операции, рискуя жизнью ради правды.Сто двадцать лет — это очень юный возраст, особенно если разделить его на всех сотрудников, молодой — в масштабах информационной вселенной, возраст дерзких и подающих надежды.Соперничество с вами — большая честь и азарт. Мы так похожи. Не спим ночами, работаем круглыми сутками, ежедневно рискуем, делим сухпаек, работаем по пулу, делимся зарядками, телефонами и зонтами. Многие из наших нынешних сотрудников — выходцы из вашего именитого агентства. Кто-то из РИА Новости перешел к вам. Постоянные соперники — друзья и подруги. Вы всегда с нами, а мы — с вами. Но самое главное — мы делаем общее дело. И Победа снова будет за нами!

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, россия, ссср, юлиан семенов, евгений халдей