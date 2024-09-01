Друзей — со 120-летием!
Здание ТАСС на Тверском бульваре. Архивное фото
Поздравлять друзей с большим юбилеем всегда приятно, вдвойне интереснее, когда вы — друзья-соперники. Сто двадцать лет назад начало отсчет своей истории новостное агентство, без которого трудно представить историю нашей страны — России и СССР. Телеграфное агентство Советского Союза — его депеши доносили новости о самых важных решениях руководства государства, радостных и трагичных событиях на фронтах Великой Отечественной, внушающих гордость событиях — как было с полетом Гагарина в космос.
© РИА Новости / В. Жихаренко | Перейти в медиабанкЖена космонавта Германа Титова Тамара слушает сообщение Телеграфного агентства Советского Союза о запуске космического корабля "Восток-2", пилотируемого ее мужем
Жена космонавта Германа Титова Тамара слушает сообщение Телеграфного агентства Советского Союза о запуске космического корабля "Восток-2", пилотируемого ее мужем
Все важнейшие вехи эпохи четко фиксировались в тассовках, как до сих пор по старой памяти называют любые агентские сообщения работники телевидения. Доверие высшего руководства страны — то, что всегда было с вами. И недаром главной фразой, по которой узнают вас, стала появившаяся в советской печати 1930-х годов и увековеченная Юлианом Семеновым — "уполномочен заявить".
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкМосквичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос
Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос
Настоящими героями стали фронтовые корреспонденты, имена многих из них известны по всему миру, — как Евгений Халдей, сделавший исторический снимок водружения Знамени Победы над Рейхстагом.
© Фото : Евгений ХалдейЗнамя Победы над Рейхстагом (1945)
© Фото : Евгений Халдей
Знамя Победы над Рейхстагом (1945)
Военкоры ТАСС продолжают традиции своих прославленных предшественников и сегодня, ежедневно передавая сообщения из зоны специальной военной операции, рискуя жизнью ради правды.
Сто двадцать лет — это очень юный возраст, особенно если разделить его на всех сотрудников, молодой — в масштабах информационной вселенной, возраст дерзких и подающих надежды.
Соперничество с вами — большая честь и азарт. Мы так похожи. Не спим ночами, работаем круглыми сутками, ежедневно рискуем, делим сухпаек, работаем по пулу, делимся зарядками, телефонами и зонтами. Многие из наших нынешних сотрудников — выходцы из вашего именитого агентства. Кто-то из РИА Новости перешел к вам. Постоянные соперники — друзья и подруги. Вы всегда с нами, а мы — с вами. Но самое главное — мы делаем общее дело. И Победа снова будет за нами!
© РИА Новости / М. Филимонов | Перейти в медиабанкУчастники делегации Министерства информации Бирмы во главе с подполковником Тин Туном в телетайпном зале Телеграфного агентства Советского Союза
Участники делегации Министерства информации Бирмы во главе с подполковником Тин Туном в телетайпном зале Телеграфного агентства Советского Союза