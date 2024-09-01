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Друзей — со 120-летием! - РИА Новости, 01.09.2024
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08:00 01.09.2024 (обновлено: 09:47 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/yubiley-1969747882.html
Друзей — со 120-летием!
Друзей — со 120-летием! - РИА Новости, 01.09.2024
Друзей — со 120-летием!
Поздравлять друзей с большим юбилеем всегда приятно, вдвойне интереснее, когда вы — друзья-соперники. Сто двадцать лет назад начало отсчет своей истории... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:00
2024-09-01T09:47
общество
россия
ссср
юлиан семенов
евгений халдей
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Поздравлять друзей с большим юбилеем всегда приятно, вдвойне интереснее, когда вы — друзья-соперники. Сто двадцать лет назад начало отсчет своей истории новостное агентство, без которого трудно представить историю нашей страны — России и СССР. Телеграфное агентство Советского Союза — его депеши доносили новости о самых важных решениях руководства государства, радостных и трагичных событиях на фронтах Великой Отечественной, внушающих гордость событиях — как было с полетом Гагарина в космос.Все важнейшие вехи эпохи четко фиксировались в тассовках, как до сих пор по старой памяти называют любые агентские сообщения работники телевидения. Доверие высшего руководства страны — то, что всегда было с вами. И недаром главной фразой, по которой узнают вас, стала появившаяся в советской печати 1930-х годов и увековеченная Юлианом Семеновым — "уполномочен заявить".Настоящими героями стали фронтовые корреспонденты, имена многих из них известны по всему миру, — как Евгений Халдей, сделавший исторический снимок водружения Знамени Победы над Рейхстагом.Военкоры ТАСС продолжают традиции своих прославленных предшественников и сегодня, ежедневно передавая сообщения из зоны специальной военной операции, рискуя жизнью ради правды.Сто двадцать лет — это очень юный возраст, особенно если разделить его на всех сотрудников, молодой — в масштабах информационной вселенной, возраст дерзких и подающих надежды.Соперничество с вами — большая честь и азарт. Мы так похожи. Не спим ночами, работаем круглыми сутками, ежедневно рискуем, делим сухпаек, работаем по пулу, делимся зарядками, телефонами и зонтами. Многие из наших нынешних сотрудников — выходцы из вашего именитого агентства. Кто-то из РИА Новости перешел к вам. Постоянные соперники — друзья и подруги. Вы всегда с нами, а мы — с вами. Но самое главное — мы делаем общее дело. И Победа снова будет за нами!
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ссср, юлиан семенов, евгений халдей
Общество, Россия, СССР, Юлиан Семенов, Евгений Халдей

Друзей — со 120-летием!

© РИА Новости / И. Невелев | Перейти в медиабанкЗдание ТАСС на Тверском бульваре
Здание ТАСС на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / И. Невелев
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Здание ТАСС на Тверском бульваре. Архивное фото
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Поздравлять друзей с большим юбилеем всегда приятно, вдвойне интереснее, когда вы — друзья-соперники. Сто двадцать лет назад начало отсчет своей истории новостное агентство, без которого трудно представить историю нашей страны — России и СССР. Телеграфное агентство Советского Союза — его депеши доносили новости о самых важных решениях руководства государства, радостных и трагичных событиях на фронтах Великой Отечественной, внушающих гордость событиях — как было с полетом Гагарина в космос.
© РИА Новости / В. Жихаренко | Перейти в медиабанкЖена космонавта Германа Титова Тамара слушает сообщение Телеграфного агентства Советского Союза о запуске космического корабля "Восток-2", пилотируемого ее мужем
Жена космонавта Германа Титова Тамара слушает сообщение Телеграфного агентства Советского Союза о запуске космического корабля Восток-2, пилотируемого ее мужем - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / В. Жихаренко
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Жена космонавта Германа Титова Тамара слушает сообщение Телеграфного агентства Советского Союза о запуске космического корабля "Восток-2", пилотируемого ее мужем
Все важнейшие вехи эпохи четко фиксировались в тассовках, как до сих пор по старой памяти называют любые агентские сообщения работники телевидения. Доверие высшего руководства страны — то, что всегда было с вами. И недаром главной фразой, по которой узнают вас, стала появившаяся в советской печати 1930-х годов и увековеченная Юлианом Семеновым — "уполномочен заявить".
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкМосквичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос
Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос
Настоящими героями стали фронтовые корреспонденты, имена многих из них известны по всему миру, — как Евгений Халдей, сделавший исторический снимок водружения Знамени Победы над Рейхстагом.
© Фото : Евгений ХалдейЗнамя Победы над Рейхстагом (1945)
Знамя победы над Рейхстагом (1945) - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Евгений Халдей
Знамя Победы над Рейхстагом (1945)
Военкоры ТАСС продолжают традиции своих прославленных предшественников и сегодня, ежедневно передавая сообщения из зоны специальной военной операции, рискуя жизнью ради правды.
Сто двадцать лет — это очень юный возраст, особенно если разделить его на всех сотрудников, молодой — в масштабах информационной вселенной, возраст дерзких и подающих надежды.
Соперничество с вами — большая честь и азарт. Мы так похожи. Не спим ночами, работаем круглыми сутками, ежедневно рискуем, делим сухпаек, работаем по пулу, делимся зарядками, телефонами и зонтами. Многие из наших нынешних сотрудников — выходцы из вашего именитого агентства. Кто-то из РИА Новости перешел к вам. Постоянные соперники — друзья и подруги. Вы всегда с нами, а мы — с вами. Но самое главное — мы делаем общее дело. И Победа снова будет за нами!
© РИА Новости / М. Филимонов | Перейти в медиабанкУчастники делегации Министерства информации Бирмы во главе с подполковником Тин Туном в телетайпном зале Телеграфного агентства Советского Союза
Участники делегации Министерства информации Бирмы во главе с подполковником Тин Туном в телетайпном зале Телеграфного агентства Советского Союза - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / М. Филимонов
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Участники делегации Министерства информации Бирмы во главе с подполковником Тин Туном в телетайпном зале Телеграфного агентства Советского Союза
 
ОбществоРоссияСССРЮлиан СеменовЕвгений Халдей
 
 
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