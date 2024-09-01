https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html
Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей
Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей - РИА Новости, 01.09.2024
Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей
Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Петербурге должен более двух миллиардов рублей за неисполнение... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:09
2024-09-01T06:09
2024-09-01T15:09
происшествия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Петербурге должен более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее СК РФ сообщил, что в Москве расследуется уголовное дело против трех экс-сотрудников одной из компаний за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также против главы строительной организации, подозреваемого в даче взятки. Речь идет о контакте на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге. В качестве субподрядчика по контракту проходила фирма, гендиректор которой подозревается в даче взятки.Эта же фирма была субподрядчиком по другому контракту, касающемуся строительства и реконструкции зданий Международного противоминного центра ВС РФ. Как говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости, договор был заключен в 2021 году, а в 2024-м "заказчик" через суд потребовал взыскать с фирмы более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту. Задолженность по контракту превысила 1,7 миллиарда рублей. Суд принял решение в пользу истца и обязал выплатить не только долг по контракту, но и неустойку более чем в 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240901/sud-1969764663.html
https://ria.ru/20240901/prigovor-1969763818.html
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происшествия
Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей
Фигурант дела о взятках при выполнении оборонзаказа должен два миллиарда рублей
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Петербурге должен более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее СК РФ сообщил, что в Москве расследуется уголовное дело против трех экс-сотрудников одной из компаний за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также против главы строительной организации, подозреваемого в даче взятки. Речь идет о контакте на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге. В качестве субподрядчика по контракту проходила фирма, гендиректор которой подозревается в даче взятки.
Эта же фирма была субподрядчиком по другому контракту, касающемуся строительства и реконструкции зданий Международного противоминного центра ВС РФ.
Как говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости, договор был заключен в 2021 году, а в 2024-м "заказчик" через суд потребовал взыскать с фирмы более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту.
Задолженность по контракту превысила 1,7 миллиарда рублей.
Суд принял решение в пользу истца и обязал выплатить не только долг по контракту, но и неустойку более чем в 300 миллионов рублей.