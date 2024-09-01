https://ria.ru/20240901/vybory-1969844848.html

"Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Тюрингии с 30,5% голосов

"Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Тюрингии с 30,5% голосов - РИА Новости, 01.09.2024

"Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Тюрингии с 30,5% голосов

Правая партия "Альтернатива для Германии" выигрывает выборы в Тюрингии с 30,5% голосов, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T19:21

2024-09-01T19:21

2024-09-01T20:19

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" выигрывает выборы в Тюрингии с 30,5% голосов, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков института Infratest Dimap, приведенные порталом Tagesschau. В другой федеральной земле на востоке ФРГ — Саксонии — АдГ пока идет второй с 30% предполагаемых голосов. Партия уступает лишь 1,5 процентного пункта "Христианско-демократическому союзу". В Тюрингии же ХДС занимает второе место, рассчитывая на 24,5%.В обеих землях на третьем месте идет недавно образованная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ). В Тюрингии она набирает 16% голосов, а в Саксонии — 12%.Социал-демократы канцлера Олафа Шольца в Саксонии идут четвертыми (8,5%), а в Тюрингии и вовсе пятыми (7%), где уступают еще и "Левым", которые рассчитывают на 12,5% голосов.Партнеры СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции — "Зеленые" — набирают 5,5% голосов в Саксонии, а в Тюрингии и вовсе не преодолевают пятипроцентный порог (4%). Еще один союзник Шольца — Свободная демократическая партия (СвДП) — не проходит ни в один из двух земельных парламентов.В случае успеха "Альтернатива для Германии" сможет впервые победить на региональных выборах в ФРГ.В прошлом году рейтинг АдГ стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.

https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html

https://ria.ru/20240901/prizyv-1969816746.html

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в мире, тюрингия, саксония, германия, сара вагенкнехт, хдс/хсс, олаф шольц