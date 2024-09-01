https://ria.ru/20240901/vozgoranie-1969800791.html
Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области ликвидировали
Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области ликвидировали - РИА Новости, 01.09.2024
Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области ликвидировали
Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщило правительство Тверской области в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:50
2024-09-01T12:50
2024-09-01T12:51
тверская область
происшествия
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале. "Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано. О локализации горения на 7.30 утра 1 сентября сообщил Губернатор Игорь Руденя. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме. Пострадавших нет. Спецслужбы продолжают работу на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html
тверская область
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Место атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области
Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале.
2024-09-01T12:50
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Происшествия, Игорь Руденя, Тверская область
Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области ликвидировали
Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области полностью ликвидировали