https://ria.ru/20240901/vozgoranie-1969800791.html

Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области ликвидировали

Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области ликвидировали - РИА Новости, 01.09.2024

Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области ликвидировали

Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщило правительство Тверской области в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:50

2024-09-01T12:50

2024-09-01T12:51

тверская область

происшествия

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале. "Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано. О локализации горения на 7.30 утра 1 сентября сообщил Губернатор Игорь Руденя. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме. Пострадавших нет. Спецслужбы продолжают работу на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

тверская область

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2024

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале. 2024-09-01T12:50 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, игорь руденя, тверская область