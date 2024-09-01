Рейтинг@Mail.ru
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/vertolet-1969860203.html
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 01.09.2024
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:12
2024-09-01T22:12
украина
россия
иван кожедуб
facebook
ми-2
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787132059_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_6fc24b498ae742f14e98bf87a2833677.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба. "В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2... экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на странице университета в соцсети Facebook*.Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии минобороны Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1968152280.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787132059_282:274:2647:2048_1920x0_80_0_0_e919265156e7e363c09aa08883760418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, иван кожедуб , facebook, ми-2, в мире
Украина, Россия, Иван Кожедуб , Facebook, Ми-2, В мире
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2

На Украине во время тренировочного полета разбился Ми-2, два человека погибли

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи на Украине
Автомобили скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
«
"В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2... экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на странице университета в соцсети Facebook*.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии минобороны Украины.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста
23 августа, 19:52
 
УкраинаРоссияИван КожедубFacebookМи-2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала