https://ria.ru/20240901/vertolet-1969860203.html
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 01.09.2024
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:12
2024-09-01T22:12
2024-09-01T22:12
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба. "В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2... экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на странице университета в соцсети Facebook*.Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии минобороны Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1968152280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, иван кожедуб , facebook, ми-2, в мире
Украина, Россия, Иван Кожедуб , Facebook, Ми-2, В мире
На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2
На Украине во время тренировочного полета разбился Ми-2, два человека погибли