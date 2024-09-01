https://ria.ru/20240901/vertolet-1969860203.html

На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2

На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 01.09.2024

На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:12

2024-09-01T22:12

2024-09-01T22:12

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба. "В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2... экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на странице университета в соцсети Facebook*.Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии минобороны Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240823/ukraina-1968152280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, иван кожедуб , facebook, ми-2, в мире