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В украинских регионах ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 01.09.2024
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22:06 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/ukraina-1969859908.html
В украинских регионах ввели экстренные отключения света
В украинских регионах ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 01.09.2024
В украинских регионах ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики введены в воскресенье... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:06
2024-09-01T22:06
в мире
жкх
украина
донецкая народная республика
днепропетровская область
герман галущенко
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики введены в воскресенье из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая (подконтрольная ВСУ часть ДНР – ред.) области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
https://ria.ru/20240508/ukraine-1944765246.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, жкх, украина, донецкая народная республика, днепропетровская область, герман галущенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, дтэк, вооруженные силы украины, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Украина, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
В украинских регионах ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в четырех украинских областях ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики введены в воскресенье из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
«
"Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая (подконтрольная ВСУ часть ДНР – ред.) области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
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В миреЖКХУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьГерман ГалущенкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийДТЭКВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
 
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