https://ria.ru/20240901/ukraina-1969859908.html

В украинских регионах ввели экстренные отключения света

В украинских регионах ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 01.09.2024

В украинских регионах ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики введены в воскресенье... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:06

2024-09-01T22:06

2024-09-01T22:06

в мире

жкх

украина

донецкая народная республика

днепропетровская область

герман галущенко

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики введены в воскресенье из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая (подконтрольная ВСУ часть ДНР – ред.) области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.

https://ria.ru/20240508/ukraine-1944765246.html

украина

донецкая народная республика

днепропетровская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, донецкая народная республика, днепропетровская область, герман галущенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, дтэк, вооруженные силы украины, укрэнерго