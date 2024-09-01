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В России установили минимальные цены на никотинсодержащую продукцию

В России установили минимальные цены на никотинсодержащую продукцию - РИА Новости, 01.09.2024

В России установили минимальные цены на никотинсодержащую продукцию

В России начинают действовать минимальные цены на никотинсодержащую продукцию, в том числе на нагреваемый табак и жидкости с никотином и без него, установленные РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:14

2024-09-01T00:14

2024-09-01T00:14

россия

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России начинают действовать минимальные цены на никотинсодержащую продукцию, в том числе на нагреваемый табак и жидкости с никотином и без него, установленные Минсельхозом РФ и действующие до конца года. Так, минимальная цена 1 грамма продукции с нагреваемым табаком составит 21 рубль на период с 1 сентября по 31 декабря 2024 года, 1 миллилитра жидкости для электронных систем доставки никотина в картридже (капсуле) - 126 рублей, а во флаконах - 71 рубль, 1 миллилитра такой жидкости в одноразовом устройстве - 152 рубля, 1 грамма бестабачных смесей для нагревания - 2 рубля. На прочую никотинсодержащую продукцию - 10 тысяч рублей за единицу потребительской упаковки. Новые правила не коснутся сделок в области внешней торговли, а также продукции, реализуемой в магазинах беспошлинной торговли. Руководитель консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов пояснил РИА Новости, что минимальная цена - это цена, ниже которой нельзя продавать продукцию ни оптом, ни в розницу, и действует она на всю цепочку оборота. "Цель введения минимальной цены по никотинсодержащей продукции - разграничить легальный рынок и нелегальный. Потому что, контролируя минимальную цену на всей цепочке оборота (у оптовика, и розничного магазина), государство предполагает, что тем самым нет стимула продавать дешевле, чем установленная законом формула. А в формуле заложен акциз", - говорит он. По словам эксперта, государство предполагает, что при таком подходе на никотинсодержащем рынке образуется больше предпосылок для законного бизнеса: что нелегальная жидкость, что легальная, и оптом, и в розницу будет стоить выше, чем ставка акциза. "Безусловно, это приведет к росту цен. Во-первых, подорожает нелегальная продукция. Во-вторых, подорожают остатки легальной продукции. Если вы закупили в прошлом году товар по старому акцизу, а продаете его сегодня, то вы должны минимальную цену поднять, исходя из сегодняшнего уровня акциза. Получается, что магазины и оптовики на остатках будут зарабатывать некоторую сверхприбыль, но для потребителя продукция подорожает", - говорит он. Федотов добавляет, что на сегодняшний момент схема экспериментальна и еще не автоматизирована: если минимальная розничная цена на сигареты устанавливается изготовителем и зашивается в код маркировки, то минимальную цену надо устанавливать вручную и контролировать ее соблюдение. А за каждое несоответствие грозит штраф. "В этом мы видим проблему для розничного рынка… Было бы хорошо, чтобы государство все-таки решило эту проблему путем некой автоматизации или, возможно, получится закладывать это сразу в код маркировки", - заключает он.

https://ria.ru/20240808/putin-1965068083.html

https://ria.ru/20240724/gosduma-1961673962.html

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