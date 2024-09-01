https://ria.ru/20240901/tsapli-1969809155.html
В Москве заметили краснокнижных серых цапель
В Москве заметили краснокнижных серых цапель - РИА Новости, 01.09.2024
В Москве заметили краснокнижных серых цапель
В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы и считавшихся исчезнувшими на территории города, сообщили на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:50
2024-09-01T13:50
2024-09-01T15:45
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы и считавшихся исчезнувшими на территории города, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости и считавшихся исчезнувшими на территории города. Специалисты объяснили, что появление этих птиц говорит о благоприятной экологической обстановке", — отметили в материале.Также добавляется, что серые цапли селятся колониями, обустраивая жилища из веток на деревьях, кустах ивняка или в тростнике. "Встретить серую цаплю — редкая удача для московского орнитолога. Цапли очень любят подолгу стоять неподвижно у кромки воды, подкарауливая добычу — рыбу и земноводных. Присутствие этих пернатых говорит о сбалансированном состоянии экосистемы московских водоемов", — приводятся на сайте слова орнитолога отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Даниила Давыдова. Пернатые проводят в Москве семь месяцев в году. В октябре они улетают на зимовку в теплые страны Африки. Но бывают случаи, когда цапли остаются пережидать холода на природных территориях столицы.
https://ria.ru/20240901/studenty-1969790676.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве заметили краснокнижных серых цапель
В Москве заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу города
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы
и считавшихся исчезнувшими на территории города, сообщили на сайте
мэра и правительства столицы.
"В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости и считавшихся исчезнувшими на территории города. Специалисты объяснили, что появление этих птиц говорит о благоприятной экологической обстановке", — отметили в материале.
Также добавляется, что серые цапли селятся колониями, обустраивая жилища из веток на деревьях, кустах ивняка или в тростнике.
"Встретить серую цаплю — редкая удача для московского орнитолога. Цапли очень любят подолгу стоять неподвижно у кромки воды, подкарауливая добычу — рыбу и земноводных. Присутствие этих пернатых говорит о сбалансированном состоянии экосистемы московских водоемов", — приводятся на сайте слова орнитолога отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Даниила Давыдова.
Пернатые проводят в Москве семь месяцев в году. В октябре они улетают на зимовку в теплые страны Африки
. Но бывают случаи, когда цапли остаются пережидать холода на природных территориях столицы.