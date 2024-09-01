https://ria.ru/20240901/tsapli-1969809155.html

В Москве заметили краснокнижных серых цапель

В Москве заметили краснокнижных серых цапель - РИА Новости, 01.09.2024

В Москве заметили краснокнижных серых цапель

В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы и считавшихся исчезнувшими на территории города, сообщили на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:50

2024-09-01T13:50

2024-09-01T15:45

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы и считавшихся исчезнувшими на территории города, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "В столице заметили серых цапель, занесенных в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости и считавшихся исчезнувшими на территории города. Специалисты объяснили, что появление этих птиц говорит о благоприятной экологической обстановке", — отметили в материале.Также добавляется, что серые цапли селятся колониями, обустраивая жилища из веток на деревьях, кустах ивняка или в тростнике. "Встретить серую цаплю — редкая удача для московского орнитолога. Цапли очень любят подолгу стоять неподвижно у кромки воды, подкарауливая добычу — рыбу и земноводных. Присутствие этих пернатых говорит о сбалансированном состоянии экосистемы московских водоемов", — приводятся на сайте слова орнитолога отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Даниила Давыдова. Пернатые проводят в Москве семь месяцев в году. В октябре они улетают на зимовку в теплые страны Африки. Но бывают случаи, когда цапли остаются пережидать холода на природных территориях столицы.

https://ria.ru/20240901/studenty-1969790676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва