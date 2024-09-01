https://ria.ru/20240901/tramp-1969833795.html

Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком

Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком - РИА Новости, 01.09.2024

Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети Х, что экс-президент США Дональд... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:17

2024-09-01T17:17

2024-09-01T17:17

в мире

сша

дональд трамп

megaupload

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969415423_0:43:3067:1768_1920x0_80_0_0_5e4882795f584bb1877dd7b2bd53eb58.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети Х, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет остановить мировую дедолларизацию и неминуемый крах американской экономики. “Трамп не сможет остановить дедолларизацию и неминуемый крах американской экономики, если только он не умеет останавливать реки голыми руками”, - написал он. По мнению Доткома, Трамп может победить на грядущих президентских выборах в США со значительным отрывом, если будет честен с американцами о предстоящих сложных временах и представит им свой план по выходу из экономического кризиса. Ранее предприниматель также заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.

https://ria.ru/20240717/dedollarizatsiya-1960151687.html

https://ria.ru/20240529/ssha-1949215428.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, megaupload, брикс