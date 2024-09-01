https://ria.ru/20240901/tramp-1969833795.html
Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком
Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком - РИА Новости, 01.09.2024
Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети Х, что экс-президент США Дональд... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:17
2024-09-01T17:17
2024-09-01T17:17
в мире
сша
дональд трамп
megaupload
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969415423_0:43:3067:1768_1920x0_80_0_0_5e4882795f584bb1877dd7b2bd53eb58.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети Х, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет остановить мировую дедолларизацию и неминуемый крах американской экономики. “Трамп не сможет остановить дедолларизацию и неминуемый крах американской экономики, если только он не умеет останавливать реки голыми руками”, - написал он. По мнению Доткома, Трамп может победить на грядущих президентских выборах в США со значительным отрывом, если будет честен с американцами о предстоящих сложных временах и представит им свой план по выходу из экономического кризиса. Ранее предприниматель также заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
https://ria.ru/20240717/dedollarizatsiya-1960151687.html
https://ria.ru/20240529/ssha-1949215428.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969415423_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d58ea5b7f639c4a2cfdeb6fdf2ff6ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, megaupload, брикс
В мире, США, Дональд Трамп, Megaupload, БРИКС
Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком
Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком: Трамп не остановит дедолларизацию