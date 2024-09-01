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Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком - РИА Новости, 01.09.2024
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17:17 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/tramp-1969833795.html
Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком
Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком - РИА Новости, 01.09.2024
Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети Х, что экс-президент США Дональд... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:17
2024-09-01T17:17
в мире
сша
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети Х, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет остановить мировую дедолларизацию и неминуемый крах американской экономики. “Трамп не сможет остановить дедолларизацию и неминуемый крах американской экономики, если только он не умеет останавливать реки голыми руками”, - написал он. По мнению Доткома, Трамп может победить на грядущих президентских выборах в США со значительным отрывом, если будет честен с американцами о предстоящих сложных временах и представит им свой план по выходу из экономического кризиса. Ранее предприниматель также заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
https://ria.ru/20240717/dedollarizatsiya-1960151687.html
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в мире, сша, дональд трамп, megaupload, брикс
В мире, США, Дональд Трамп, Megaupload, БРИКС
Трамп не остановит дедолларизацию, заявил Ким Дотком

Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком: Трамп не остановит дедолларизацию

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети Х, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет остановить мировую дедолларизацию и неминуемый крах американской экономики.
“Трамп не сможет остановить дедолларизацию и неминуемый крах американской экономики, если только он не умеет останавливать реки голыми руками”, - написал он.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов
17 июля, 03:43
По мнению Доткома, Трамп может победить на грядущих президентских выборах в США со значительным отрывом, если будет честен с американцами о предстоящих сложных временах и представит им свой план по выходу из экономического кризиса.
Ранее предприниматель также заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
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В миреСШАДональд ТрампMegauploadБРИКС
 
 
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