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В Таджикистане создадут телеканал для обучения иностранным языкам - РИА Новости, 01.09.2024
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11:04 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/tadzhikistan-1969788449.html
В Таджикистане создадут телеканал для обучения иностранным языкам
В Таджикистане создадут телеканал для обучения иностранным языкам - РИА Новости, 01.09.2024
В Таджикистане создадут телеканал для обучения иностранным языкам
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать отдельный телеканал для обучения иностранным языкам детей и подростков. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:04
2024-09-01T11:04
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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать отдельный телеканал для обучения иностранным языкам детей и подростков. "Нам необходимо создать отдельный телеканал для обучения иностранным языкам детей и подростков", - сказал он 1 сентября, выступая на Уроке мира. Рахмон подчеркнул, что потребности внутреннего рынка труда, ближнего и дальнего зарубежья должны регулярно изучаться специалистами, а профессии молодёжи должны быть в соответствии с потребностями повседневной жизни. "В этом процессе все больше внимания уделяется вопросу широкого изучения не только русского и английского, но и других иностранных языков", — сказал президент Таджикистана. "Необходимо обучать детей, как юношей, так и девушек, науке, знаниям, ремёслам, нравственности, языку, пользоваться современной техникой и технологиями, всесторонне готовить их к самостоятельной жизни, воспитывать в них сознательных, ответственных, патриотичных и трудолюбивых личностей", - добавил он. В 2024-2025 учебном году, по данным Минобразования Таджикистана, примерно 260 тысяч человек впервые переступят порог школы. В настоящее время в Таджикистане работает 3991 школа, в которых учатся более 2,278 миллиона детей и подростков, им преподают 127 тысяч 620 учителей. Функционируют примерно 160 смешанных школ с таджикским и русским языком обучения, 60 школ с русским языком обучения, 5 школ с русским и английским языками обучения. В рамках межправсоглашения между Таджикистаном и Россией от 2019 года в пяти городах республики построены пять школ, обучение в которых идет на русском языке.
https://ria.ru/20240726/tadzhikistan-1962193339.html
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в мире, таджикистан, россия, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон
В Таджикистане создадут телеканал для обучения иностранным языкам

Рахмон поручил создать канал для обучения иностранным языкам детей и подростков

CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii / Площадь Дусти в Душанбе
Площадь Дусти в Душанбе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii /
Площадь Дусти в Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать отдельный телеканал для обучения иностранным языкам детей и подростков.
"Нам необходимо создать отдельный телеканал для обучения иностранным языкам детей и подростков", - сказал он 1 сентября, выступая на Уроке мира.
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Рахмон подчеркнул, что потребности внутреннего рынка труда, ближнего и дальнего зарубежья должны регулярно изучаться специалистами, а профессии молодёжи должны быть в соответствии с потребностями повседневной жизни.
"В этом процессе все больше внимания уделяется вопросу широкого изучения не только русского и английского, но и других иностранных языков", — сказал президент Таджикистана.
«
"Необходимо обучать детей, как юношей, так и девушек, науке, знаниям, ремёслам, нравственности, языку, пользоваться современной техникой и технологиями, всесторонне готовить их к самостоятельной жизни, воспитывать в них сознательных, ответственных, патриотичных и трудолюбивых личностей", - добавил он.
В 2024-2025 учебном году, по данным Минобразования Таджикистана, примерно 260 тысяч человек впервые переступят порог школы.
В настоящее время в Таджикистане работает 3991 школа, в которых учатся более 2,278 миллиона детей и подростков, им преподают 127 тысяч 620 учителей. Функционируют примерно 160 смешанных школ с таджикским и русским языком обучения, 60 школ с русским языком обучения, 5 школ с русским и английским языками обучения. В рамках межправсоглашения между Таджикистаном и Россией от 2019 года в пяти городах республики построены пять школ, обучение в которых идет на русском языке.
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