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Главком ВСУ Сырский сделал заявление о ВС России в Донбассе
Главком ВСУ Сырский сделал заявление о ВС России в Донбассе - РИА Новости, 01.09.2024
Главком ВСУ Сырский сделал заявление о ВС России в Донбассе
Российские военные превосходят численностью украинские подразделения в Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:55
2024-09-01T13:55
2024-09-01T13:55
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные превосходят численностью украинские подразделения в Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."На направлении главного удара российских сил ситуация сложная", — признал военный, добавив, что украинские силы уступают в количестве солдат и технике на этом направлении.Владимир Зеленский в субботу заявил, что из-за активных боевых действий на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ, ситуация, а сложнее всего украинским боевикам приходится на красноармейском участке.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
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В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Политика, Украина
Главком ВСУ Сырский сделал заявление о ВС России в Донбассе
Главком ВСУ Сырский: российские силы превосходят числом украинцев в Донбассе