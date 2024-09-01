https://ria.ru/20240901/syrskiy-1969809564.html

Главком ВСУ Сырский сделал заявление о ВС России в Донбассе

Главком ВСУ Сырский сделал заявление о ВС России в Донбассе - РИА Новости, 01.09.2024

Главком ВСУ Сырский сделал заявление о ВС России в Донбассе

Российские военные превосходят численностью украинские подразделения в Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:55

2024-09-01T13:55

2024-09-01T13:55

в мире

донецкая народная республика

донбасс

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

политика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_61bad4397bd114c5a10ca9569223fc3d.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные превосходят численностью украинские подразделения в Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."На направлении главного удара российских сил ситуация сложная", — признал военный, добавив, что украинские силы уступают в количестве солдат и технике на этом направлении.Владимир Зеленский в субботу заявил, что из-за активных боевых действий на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ, ситуация, а сложнее всего украинским боевикам приходится на красноармейском участке.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969785133.html

https://ria.ru/20240901/forbes-1969778120.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донбасс, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, политика, украина