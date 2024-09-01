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В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели - РИА Новости, 01.09.2024
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04:02 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/sud-1969764663.html
В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели
В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели - РИА Новости, 01.09.2024
В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели
Причастность гендиректора компании "Пикет" Андрея Есипова и других фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии России... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T04:02
2024-09-01T04:02
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Причастность гендиректора компании "Пикет" Андрея Есипова и других фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии России подтверждается показаниями свидетелей, указано в материалах делах, имеющихся в распоряжении у РИА Новости. "Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей",- сказано в документах. Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах. ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах. Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
https://ria.ru/20240828/delo-1968878859.html
https://ria.ru/20240811/aktivy-1965461631.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели

В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Причастность гендиректора компании "Пикет" Андрея Есипова и других фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии России подтверждается показаниями свидетелей, указано в материалах делах, имеющихся в распоряжении у РИА Новости.
"Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей",- сказано в документах.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Стало известно, сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах
28 августа, 06:01
Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов
11 августа, 04:41
 
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