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В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:23 01.09.2024 (обновлено: 03:49 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/stupino-1969763334.html
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА
ПВО в городском округе Ступино в Подмосковье сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:23
2024-09-01T03:49
специальная военная операция на украине
ступино
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО в городском округе Ступино в Подмосковье сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - сообщалось, что ПВО сбила еще один БПЛА."ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
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ступино, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Ступино, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА

Собянин: ПВО сбила в Ступино еще один летевший на Москву беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО в городском округе Ступино в Подмосковье сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - сообщалось, что ПВО сбила еще один БПЛА.
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"ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтупиноМоскваСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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