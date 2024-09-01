https://ria.ru/20240901/stupino-1969763334.html
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА
ПВО в городском округе Ступино в Подмосковье сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:23
2024-09-01T03:23
2024-09-01T03:49
специальная военная операция на украине
ступино
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589050_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_8d2754dc2a76d2690be3afd81b40078e.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО в городском округе Ступино в Подмосковье сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - сообщалось, что ПВО сбила еще один БПЛА."ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240901/vnukovo-1969761714.html
ступино
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589050_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d6c88786619d31525a38df2679cb415e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ступино, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Ступино, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА
Собянин: ПВО сбила в Ступино еще один летевший на Москву беспилотник