https://ria.ru/20240901/stupino-1969763334.html

В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА

В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024

В подмосковном Ступино сбили украинский БПЛА

ПВО в городском округе Ступино в Подмосковье сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:23

2024-09-01T03:23

2024-09-01T03:49

специальная военная операция на украине

ступино

москва

сергей собянин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО в городском округе Ступино в Подмосковье сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - сообщалось, что ПВО сбила еще один БПЛА."ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240901/vnukovo-1969761714.html

ступино

москва

московская область (подмосковье)

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ступино, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье)