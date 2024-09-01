https://ria.ru/20240901/studenty-1969790676.html

Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики

Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики - РИА Новости, 01.09.2024

Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики

Столичные студенты в честь Дня знаний подарили развивающие кубики панде Катюше из Московского зоопарка, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:23

2024-09-01T11:23

2024-09-01T14:41

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московский зоопарк

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Столичные студенты в честь Дня знаний подарили развивающие кубики панде Катюше из Московского зоопарка, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента образования."Единственной панде, рожденной в России, недавно исполнился один год, что по человеческим меркам можно сравнить с трехлетием — в этом возрасте дети обычно идут в детский сад. Всеобщей любимице студенты московского колледжа изготовили из экологически чистого материала развивающие кубики и передали их через сотрудников столичного зоопарка", — отметили в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе, над подарком ко Дню знаний работали студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, они изготовили развивающие кубики из натуральной древесины. Будущие реставраторы с помощью лазера украсили их буквами русского алфавита, цифрами и изображением панды. "Изготовили подарок четверокурсница Арина Кузнецова и второкурсник Марат Билялов в плотницкой мастерской "26 КАДРа". Реализовать идею помог опытный мастер мебельного производства колледжа Сергей Чернов. Прежде чем вручить панде кубики, их тщательно проверили и одобрили специалисты Московского зоопарка", — пояснили в департаменте. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей. В субботу, 24 августа, панде исполнился год.

https://ria.ru/20240826/katyusha-1968604978.html

https://ria.ru/20240319/panda-1934190268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, московский зоопарк