Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики
Студенты Московского зоопарка подарили панде Катюше развивающие кубики
© Фото : Московское образование/TelegramСтуденты колледжа "26КАДР" подарили панде Катюше кубики ко Дню знаний
Студенты колледжа "26КАДР" подарили панде Катюше кубики ко Дню знаний
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Столичные студенты в честь Дня знаний подарили развивающие кубики панде Катюше из Московского зоопарка, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента образования.
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"Единственной панде, рожденной в России, недавно исполнился один год, что по человеческим меркам можно сравнить с трехлетием — в этом возрасте дети обычно идут в детский сад. Всеобщей любимице студенты московского колледжа изготовили из экологически чистого материала развивающие кубики и передали их через сотрудников столичного зоопарка", — отметили в ведомстве.
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Как уточнили в пресс-службе, над подарком ко Дню знаний работали студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, они изготовили развивающие кубики из натуральной древесины. Будущие реставраторы с помощью лазера украсили их буквами русского алфавита, цифрами и изображением панды.
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"Изготовили подарок четверокурсница Арина Кузнецова и второкурсник Марат Билялов в плотницкой мастерской "26 КАДРа". Реализовать идею помог опытный мастер мебельного производства колледжа Сергей Чернов. Прежде чем вручить панде кубики, их тщательно проверили и одобрили специалисты Московского зоопарка", — пояснили в департаменте.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей. В субботу, 24 августа, панде исполнился год.
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