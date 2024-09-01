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Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики - РИА Новости, 01.09.2024
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11:23 01.09.2024 (обновлено: 14:41 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/studenty-1969790676.html
Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики
Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики - РИА Новости, 01.09.2024
Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики
Столичные студенты в честь Дня знаний подарили развивающие кубики панде Катюше из Московского зоопарка, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:23
2024-09-01T14:41
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Столичные студенты в честь Дня знаний подарили развивающие кубики панде Катюше из Московского зоопарка, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента образования."Единственной панде, рожденной в России, недавно исполнился один год, что по человеческим меркам можно сравнить с трехлетием — в этом возрасте дети обычно идут в детский сад. Всеобщей любимице студенты московского колледжа изготовили из экологически чистого материала развивающие кубики и передали их через сотрудников столичного зоопарка", — отметили в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе, над подарком ко Дню знаний работали студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, они изготовили развивающие кубики из натуральной древесины. Будущие реставраторы с помощью лазера украсили их буквами русского алфавита, цифрами и изображением панды. "Изготовили подарок четверокурсница Арина Кузнецова и второкурсник Марат Билялов в плотницкой мастерской "26 КАДРа". Реализовать идею помог опытный мастер мебельного производства колледжа Сергей Чернов. Прежде чем вручить панде кубики, их тщательно проверили и одобрили специалисты Московского зоопарка", — пояснили в департаменте. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей. В субботу, 24 августа, панде исполнился год.
https://ria.ru/20240826/katyusha-1968604978.html
https://ria.ru/20240319/panda-1934190268.html
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общество, россия, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Московский зоопарк
Московские студенты подарили панде Катюше развивающие кубики

Студенты Московского зоопарка подарили панде Катюше развивающие кубики

© Фото : Московское образование/TelegramСтуденты колледжа "26КАДР" подарили панде Катюше кубики ко Дню знаний
Студенты колледжа 26КАДР подарили панде Катюше кубики ко Дню знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Московское образование/Telegram
Студенты колледжа "26КАДР" подарили панде Катюше кубики ко Дню знаний
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Столичные студенты в честь Дня знаний подарили развивающие кубики панде Катюше из Московского зоопарка, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента образования.
«
"Единственной панде, рожденной в России, недавно исполнился один год, что по человеческим меркам можно сравнить с трехлетием — в этом возрасте дети обычно идут в детский сад. Всеобщей любимице студенты московского колледжа изготовили из экологически чистого материала развивающие кубики и передали их через сотрудников столичного зоопарка", — отметили в ведомстве.
Панда Катюша из Московского зоопарка с подаренным самолетом из бамбука - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги
26 августа, 19:19
Как уточнили в пресс-службе, над подарком ко Дню знаний работали студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, они изготовили развивающие кубики из натуральной древесины. Будущие реставраторы с помощью лазера украсили их буквами русского алфавита, цифрами и изображением панды.
«
"Изготовили подарок четверокурсница Арина Кузнецова и второкурсник Марат Билялов в плотницкой мастерской "26 КАДРа". Реализовать идею помог опытный мастер мебельного производства колледжа Сергей Чернов. Прежде чем вручить панде кубики, их тщательно проверили и одобрили специалисты Московского зоопарка", — пояснили в департаменте.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей. В субботу, 24 августа, панде исполнился год.
Сотрудники Московского зоопарка собирают бамбуковую куклу для панд Катюши и Диндин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Панде Катюше подарили куклу из бамбука
19 марта, 11:44
 
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