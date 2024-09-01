https://ria.ru/20240901/strelba-1969866396.html

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 02.09.2024

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-01T23:44

2024-09-01T23:44

2024-09-02T02:32

москва

происшествия

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в ресторане на Малой Бронной, в ходе конфликта, по предварительным данным, было применено травматическое оружие.Информация о пострадавших отсутствует. Установление обстоятельств случившегося взяла на контроль Пресненская межрайонная прокуратура.

https://ria.ru/20240831/taksi-1969702740.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, прокуратура г. москвы