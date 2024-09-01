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В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 02.09.2024
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23:44 01.09.2024 (обновлено: 02:32 02.09.2024)
https://ria.ru/20240901/strelba-1969866396.html
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 02.09.2024
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-01T23:44
2024-09-02T02:32
москва
происшествия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в ресторане на Малой Бронной, в ходе конфликта, по предварительным данным, было применено травматическое оружие.Информация о пострадавших отсутствует. Установление обстоятельств случившегося взяла на контроль Пресненская межрайонная прокуратура.
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москва, происшествия, прокуратура г. москвы
Москва, Происшествия, Прокуратура г. Москвы
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

Прокуратура: в ресторане в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД
Автомобиль МВД - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в ресторане на Малой Бронной, в ходе конфликта, по предварительным данным, было применено травматическое оружие.
Информация о пострадавших отсутствует. Установление обстоятельств случившегося взяла на контроль Пресненская межрайонная прокуратура.
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